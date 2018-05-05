Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğince "Uluslararası Öğrenci Buluşması" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören 50 ülkeden gelen öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini tanıtmak için stant açtı.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Karaaslan, farklı kültürlerin, farklı renklerin bir arada olduğu, geleceğe daha güçlü bakılmasını sağlayan buluşmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

OMÜ'nün yabancı öğrenci bakımından Türkiye'de önemli konumda bulunduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye, sadece ülkesindeki savaştan kaçanların sığındığı bir liman değil, aynı zamanda nitelikli ve kaliteli eğitim almak isteyenlerin, dünya çapında çok büyük anlam ifade eden eğitime ulaşmak isteyenlerin öncelikli tercihi olan bir ülkedir. Çok köklü, çok güçlü bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olan bizler açısından bugün çok önemlidir. Sadece Samsun'a, Türkiye'ye değil, dünyaya verdiği mesajla da çok anlamlı. Cumhurbaşkanımızın dünyaya verdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajını bu meydanda bir kez daha görüyoruz. Onlarca renk, yüzlerce kültürle dünya 5'ten büyüktür. Bu nedenle biz sizlere hem üniversitemizi hem şehrimizi hem gönlümüzü açtık."

Etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Doç. Dr. Menderes Kabadayı, ilçe belediye başkanları, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

