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Uluslararası öğrenci çalıştayı ADÜ’de gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Çalıştayı" Merkez Kampüste gerçekleşti.ADÜ Merkez Kafeteryası’nda gerçekleştirilen kahvaltılı çalıştaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Rektör Prof.

Uluslararası öğrenci çalıştayı ADÜ’de gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Çalıştayı" Merkez Kampüste gerçekleşti.
ADÜ Merkez Kafeteryası’nda gerçekleştirilen kahvaltılı çalıştaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, UDEF Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Armağan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter v. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, UDEF Temsilcileri ve yabancı öğrenciler katıldı.
Çalıştayda konuşan UDEF Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Armağan, tüm öğrenci çalışmalarının 2013 yılında tek çatı altında birleştiğini söyleyerek, “49 şehirde 58 derneğimizle Türkiye’deki yaklaşık 120 bin öğrenciyle yakın temas içerisindeyiz. 72 ülkede partner gruplarımızla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ADÜ’nün birçok ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktararak, “Uluslararası öğrencilerimiz, kampüsümüzün renkleri. Bu öğrencilerimizin kendilerini evlerinde gibi hissettiklerine eminiz. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onlar bizim misafirimizdir. Bir misafire nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranmaya çalışıyoruz” dedi.
Uluslararası öğrencilerimizin taleplerini masaya yatırıp, eğitimleri sırasında ve mezuniyet sonrasında karşılaşılan sorunların, yapılmasını istedikleri iyileştirmelerin konuşulduğu çalıştay, çözüm önerilerinin sunulmasıyla sona erdi.

Uluslararası öğrenci çalıştayı ADÜ’de gerçekleşti

Uluslararası öğrenci çalıştayı ADÜ’de gerçekleşti

Uluslararası öğrenci çalıştayı ADÜ’de gerçekleşti

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