"Uluslararası öğrenci sayısı arttı"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, "Üniversitemizin 2023 yılındaki hedefi 10 bin uluslararası öğrenci. Uluslararasılaşma çok önemli. Bu aynı zamanda devletimizin de politikası. Sadece sayılar önemli değil, öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim verip ülkelerine göndermeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkyılmaz, TÜ Sosyal Tesisleri'nde uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Kardeşlik Sofrası" programında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası öğrencilerin çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin misafirleri olduğunu belirten Türkyılmaz, "Biliyorsunuz bizim Türk geleneklerimizde misafirimizi baş köşeye koyarız, başımızın üstünde tutarız. Bölümlerimizin çoğu Türkçe. Bu bağlamda özellikle 1,5 senedir üniversitemizde, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte ilk olarak eski dönemde uluslararası öğrencilere uygulanan harçların düşürülmesi, yeni yurtların yapılmaya başlanması, kontenjanların 700'lü sayılardan bin 500'lerek çıkarılması ile başlayan bir hareketlilik oluştu." diye konuştu.