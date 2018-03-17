"Uluslararası öğrenci sayısı arttı"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, "Üniversitemizin 2023 yılındaki hedefi 10 bin uluslararası öğrenci. Uluslararasılaşma çok önemli. Bu aynı zamanda devletimizin de politikası. Sadece sayılar önemli değil, öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim verip ülkelerine göndermeyi hedefliyoruz." dedi.
Türkyılmaz, TÜ Sosyal Tesisleri'nde uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Kardeşlik Sofrası" programında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası öğrencilerin çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.
Uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin misafirleri olduğunu belirten Türkyılmaz, "Biliyorsunuz bizim Türk geleneklerimizde misafirimizi baş köşeye koyarız, başımızın üstünde tutarız. Bölümlerimizin çoğu Türkçe. Bu bağlamda özellikle 1,5 senedir üniversitemizde, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte ilk olarak eski dönemde uluslararası öğrencilere uygulanan harçların düşürülmesi, yeni yurtların yapılmaya başlanması, kontenjanların 700'lü sayılardan bin 500'lerek çıkarılması ile başlayan bir hareketlilik oluştu." diye konuştu.
Uluslararası öğrenci sayısının arttığını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:
"Yüzde 20 civarında bu sene biz de uluslararası öğrenci sayımızı artırdık. Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı bakımından Türkiye'de ilk 10'dayız. İki, üç sene içerisinde biz ilk 5'lere gireceğiz. Üniversitemizin 2023 yılındaki hedefi 10 bin uluslararası öğrenci. Uluslararasılaşma çok önemli. Bu aynı zamanda devletimizin de politikası. Sadece sayılar önemli değil, öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim verip ülkelerine göndermeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili oryantasyonlara başladık. 12 fakültenin ikisinde fen ve edebiyat fakültelerinin birincileri uluslararası öğrencilerimizden çıktı. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun da birincisi uluslararası öğrenci, Kosovalı bir kardeşimiz oldu. Bu anlamda sadece öğrenciyi almak değil, onları çok iyi şekilde yetiştirerek geldikleri bölgelere kazandırmak en büyük hedefimiz."
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da dünyanın 54 ülkesinden 2 bin 657 uluslararası yabancı öğrencinin çeşitli bölümlerde eğitim gördüğünü söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gençlik Projeleri" etkinlikleri kapsamında uluslararası öğrencilere yönelik etkinlikler yaptıklarını anlatan Çalışkan, "Farklı ülkelerden gelen öğrenciler hem birbirleriyle kaynaşıyor hem de kardeşlik bağlarını güçlendiriyorlar. Uluslararası öğrenciler aynı sofrada Türkiye'de aile ortamını buluyorlar." diye konuştu.
Etkinliğe, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, Türk Kızılayı Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Ayhan Demir ve uluslararası öğrenciler katıldı.
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