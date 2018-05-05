Farklı ülkelerden eğitim için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği "Uluslararası Medeniyet Köprüleri" programında buluştu.

Derneğin başkent Ankara'da düzenlediği programa, çeşitli ülkelerden onlarca öğrencinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.

Dernek Başkanı Hanefi Sinan, burada yaptığı konuşmada, uluslararası öğrenci buluşması kapsamında her yıl mayıs ayında farklı etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, "Temel amacımız toplumu, ülkemizde yaşayan uluslararası öğrencilerden haberdar kılmak ve öğrencileri toplumla bir araya getirmek." ifadesini kullandı.

Sinan, Ankara'da yaklaşık 12 bin uluslararası öğrencinin olduğunu belirterek, bu yıl ilkini düzenledikleri "Uluslararası Medeniyet Köprüleri" programıyla, uluslararası öğrencileri bir araya getirmeyi hedefledikleri dile getirdi.

Söz konusu programın ana temasının "Önce Ahlak, Yeniden Ahlak" olduğunu dile getiren Sinan, öğrencilerin program kapsamında ülkelerindeki İslam alimlerinin hayatı ve çalışmaları hakkında konuklara bilgi vereceğini aktardı.

Geleneksel kıyafetleriyle programa katılan öğrenciler, ülke temalı stantlarda davetlilerin sorularını yanıtladı.

