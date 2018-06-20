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Uluslararası öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

Sakarya'da okuyan uluslararası öğrenciler, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu: - "Sadece bu ülkenin değil bu coğrafyanın umudu haline gelmiş bu liderimizi ve partimizi tekrar güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için, Sakarya olarak üzerimize düşeni hep beraber yapmak durumundayız. İnşallah da hep beraber yapacağız" - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın: - "İslam dünyasının ümidinin sönmemesi, mazlum ve mağdurların son ümidinin ayakta kalabilmesi adına İHH Sakarya yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Daha aydınlık yarınlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemeye devam kararı aldık"

Sakarya'da okuyan uluslararası öğrenciler, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yardım faaliyetlerini sürdüren Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ve HUMA Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerine seçim hakkında bilgi veren partililer, uluslararası öğrencilerden destek istedi.

Ziyarette konuşan Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin sadece Türkiye'deki insanların değil, aynı zamanda tüm coğrafya insanlarının umudu olduğunu söyledi.

Erdoğan'a güçlü destek verilerek yeni yönetim sistemiyle yola devam etmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Toçoğlu, "Sadece bu ülkenin değil, bu coğrafyanın umudu haline gelmiş liderimizi ve partimizin tekrar güçlü şekilde yoluna devam etmesi için, Sakarya olarak üzerimize düşeni hep beraber yapmak durumundayız. İnşallah hep beraber yapacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç da yeni bir seçime gidildiğini belirterek, "Mezarda dahi yan yana gelemeyecek insanlar, bizim dışımızda ittifak olarak yan yana geldi. Ölmeden önce vasiyet etseler, 'CHP ile Saadet Partisi gelin yan yana gömülelim.' deseler, kimse kabul etmez ki ben de o partiden geliyorum. Birçoğumuz da oradan geliyoruz. Dış dünya, Türkiye'nin ekonomisini bozarak bir şey getirmeye, AK Parti'yi zora sokmaya çalışıyor ama şuna mutlu oluyoruz, 2002 seçimlerinde Türkiye'nin ümidi haline gelen Recep Tayyip Erdoğan bugün mazlum coğrafyanın, dünyadaki Müslümanların ümidi haline geldi. Bu memlekette AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın kaderi ve dünyadaki Müslümanların ve mazlumların kaderi, aynı noktada buluştu." diye konuştu.

- "Daha aydınlık yarınlar için Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın ise içinde bulunulan 25-30 yıllık süreçte Balkanlar'dan Arakan'a, Şam'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Orta Afrika'ya, Libya'dan Kudüs'e kadar bütün İslam dünyasının kan ağladığını aktardı.

Gittikleri coğrafyalarda kendilerine "Ümmetin bir tek ümidi kaldı, o da Türkiye." dendiğini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Bundan bir taraftan gurur duyarken, bir taraftan sadece Türkiye'nin bir ümit olarak kalması bizleri derinden üzdü. Seçim süreci yaşanırken bazı hususlar dikkatimizi çekti. Seçim meydanlarında kullanılan bazı cümleler var. Suriyeli bir anne, iki yetimiyle burada. Vakfımızın yetimlere yönelik açtığı evde kalıyor. Bu insanların memleketlerine eşlerinin, anne babalarının ve çocuklarının katillerinin yanına gönderileceği ifade ediliyor. Yine aynı şekilde Türkiye'nin İslam ümmetinin, bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların ümidi olmasını sağlayan sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları var. Bu kamu kuruluşlarının kapatılacağı ifade ediliyor. Bu bizim için şok etkisi yaptı. Bu bir anlamda İslam dünyasının ümitlerini ortadan kaldıracak, onları 25-30 yıl öncesine götürecek bir politika."

Aydın, bu durumun kendilerini ilk kez bir karar almaya ittiğini belirterek, "İslam dünyasının ümidinin sönmemesi, mazlum ve mağdurların son ümidinin ayakta kalabilmesi adına İHH Sakarya yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Buradan bütün gönüllülerimize, bütün kararsızlara çağrıda bulunmak istiyoruz. Bizler daha aydınlık yarınlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemeye devam kararı aldık. Bütün gönüllülerimizi, bütün kararsız seçmenleri bu konu üzerinde düşünmeye ve gönül rahatlığıyla devam kararına uymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu da İHH ile yıllardır güzel işler yapmak için beraber çalıştıklarını, böyle bir destek açıklamasının kendileri için moral olduğunu söyledi.

Dünyadaki mazlumların sahip çıkanı, destekçisi olan bir lider için çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Sofuoğlu, "Hiçbir zaman milletvekilliğinde gözü olan birisi olmadım. Devlet başkanımız bize bir görev vermiş, o görevin gerektirdiği şekilde çalışmanın çabasındaki birisiyim. Önümüzde zorlu bir seçim var. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçim. Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkarsak daha güçlü olacağız. Amacımız kendimizi güçlendirmek değil, bir derdim var o da Cumhurbaşkanımızı daha güçlü yapabilmek. Onun için çalışıyor, onun için koşturuyorum. İnşallah onu Meclis'te güçlü kılmak için elimizden gelen çabayı vereceğiz. Bugün İHH'nın bize verdiği destek onurlandırdı." diye konuştu.

- "Erdoğan bütün mazlumların lideri durumundadır"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi Kosovalı Florim Mellova ise 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve bu süre zarfında kendisini evindeymiş gibi hissettiğini belirtti.

Üç yıl Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan burs aldığını aktaran Mellova, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, Balkanlar'ın, Afrika'nın, Ortadoğu'nun yani bütün mazlumların lideri durumundadır. Ben ve uluslararası misafir öğrenciler, 24 Haziran seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın büyük zaferle seçimi kazanması için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı 3. sınıf öğrencisi Vugar Nasırov da Türkiye'de kendisini hiç yabancı hissetmediğini vurgulayarak, "Zaten biz iki devlet bir milletiz. Azerbaycan ve Türkiye arasında kültürel, ticari ve ekonomi alanlarında çok büyük işbirliği yapılıyor. Azerbaycan ve Dağlık Karabağ sorunlarında sürekli bizi destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkması için dua ediyoruz." dedi.

Kırgızistanlı İsmonali Sotivoldiev de Türk halkının çok misafirperver ve hayırsever olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için programa katıldığını aktaran Sotivoldiev, "Türkiye, dünyada çok yardım eden ikinci ülke konumundadır. Kırgızistan'da eğitim ve sağlık noktasında büyük yardımları oldu. Sayın Cumhurbaşkanını gönülden seviyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Siz İslam ümmetinin tek ümidisiniz"

Esed'in saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli anne de "İHH, bizi yetim evine yerleştirdi, Allah razı olsun. Türkiye'de seçim döneminde bazı açıklamalar duyduk ve o açıklamalardan korktuk. Bizi ve çocuklarımızı, eşlerimizi öldüren o zalimlerin eline teslim etmeyin. Siz İslam ümmetinin tek ümidisiniz. O ümidin söndürülmesini istemiyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk halkını seviyoruz. 15 Temmuz'da sizle beraber sokağa çıktık, dualar ettik, dualarımız sizinle." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mısırlı öğrenci Mariam Ariba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiiri okudu.

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24 haziran seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destek uluslararası öğrenci

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