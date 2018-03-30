Uluslararası Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitimi Programı Kapanış Toplantısı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “3. Uluslararası Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitimi Programı”’nda eğitimler tamamlandı.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Uluslararası Öğrenciler Akademisi (ISA)- 3 kapanış programı 31 Mart 2018 Cumartesi günü saat 12.00’de Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

13 farklı ülke (Bosna, Karadağ, Sırbistan, Suriye, Endonezya, Tanzanya, Yemen, Irak, Tayland, Afganistan, Pakistan, Çad, Çin) standında ülkelerin yöresel kültür ve etkinliklerine yer verilecektir. Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının stantlarına da yer verilerek iş dünyasının önemli isimleri ile iletişime geçme fırsatı sağlanacak.

Kurumlar arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Ankara’da yaşayan yabancı uyruklu 90 öğrenciye dış ticaret eğitimi verildi. Proje kapsamına ayrıca, Türkiye’de ihracat yapan ve yapma potansiyeli olan firmalara teknik fabrika gezileri ve öğrencilere yönelik tecrübe paylaşımı etkinlikleri de düzenlendi.

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimler ve teknik geziler ile Yabancı Öğrenciler Ankara ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgi sahibi oldular. Program kapsamında fabrika gezileri gerçekleşti. Uluslararası Öğrencilere özellikle dış ticarette aktif yer alan ya da alma potansiyeli olan firmalar gezdirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her gecen yıl uluslararası öğrencilerin sayısında belirgin bir artış görülmektedir. Ülkemiz, son yıllarda uluslararası öğrenciler için şans kapısı ve lisansüstü eğitimde adeta bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Şu an ülkemizde okuyan 118 bine yakın, Ankara’da ise 14 bin civarında uluslararası öğrencimiz var. Ülkemizde eğitim gören 57 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerle güçlü gönül köprüleri inşa etmemiz gerekmektedir. Çünkü bizler insanların kültürel ve gönül coğrafyalarının, haritalarda gösterilen sınırlardan çok daha geniş olduğunun farkındayız. Dolayısıyla uluslararası öğrenci kardeşlerimizin ülkelerine döndüklerinde ülkemizle gönül bağı kurmuş, ülkemizdeki mevcut potansiyeli bilen, birer fahri Türk elçisi ve ticaret ataşeleri olmalarını arzu ediyoruz" dedi.