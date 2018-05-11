Muş'ta "Uluslararası Onkoloji Günleri" düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki programa 20 ülkeden bilim insanları, siyasetçiler ve kanser hastaları katıldı.

Program öncesi "kanser" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Programda Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, "meme kanserinde erken teşhis ile tedavide yöntem" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası Onkoloji Günleri"ni bu yıl 8'inci kez düzenlediklerini söyledi.

Bu yılki programı "akciğer ve meme kanseri" temasıyla düzenlediklerini anlatan Yüce, "Programın amacı kanser hastalarının bir araya gelip diyalog kurmaları, sivil toplum kuruluşlarının da kendilerini geliştirmeleridir." dedi.

Programa Kenya'dan katılan Semi Simeyu ise ülkelerinde kanserin çok sık görüldüğünü belirterek, "Türkiye'ye kanserle mücadele yöntemleri hakkında bilgi edinmek için geldim. Türkiye'de alanlarında çok iyi doktorlar var. Bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanmak, kanserle mücadele etme tekniklerini görüp ülkemize taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ve Reformlar Merkezi Proje Departmanı Müdürü Doktor Samina Babazade ise programın çok faydalı geçtiğini vurgulayarak, "İki ülke arasında tecrübe ve bilgiyi paylaşmak bizim için çok önemli. Burada birçok yeni bilgi edinerek ülkeme gideceğim ve ülkemde bu programa benzer bir program gerçekleştirmeyi istiyorum." ifadesini kullandı.

