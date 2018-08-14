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"Uluslararası operasyonu boşa çıkarmak için hep birlikte çalışacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "(Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar) Paniğe kapılmadan bu uluslararası operasyonu boşa çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. Ben inanıyorum ki son alınan tedbirlerle Türkiye'de önümüzdeki birkaç gün içinde taşlar yerine oturacak ve normal hayatımızı devam ettireceğiz" - "Aslında Türkiye'de son beş yıldır bu tür operasyonları her seferinde başarısız kılan milletimiz, bu ekonomik saldırıyı da inşallah başarısız kılacak"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Paniğe kapılmadan bu uluslararası operasyonu boşa çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. Ben inanıyorum ki son alınan tedbirlerle Türkiye'de önümüzdeki birkaç gün içinde taşlar yerine oturacak ve normal hayatımızı devam ettireceğiz." dedi.

Hizmet-İş Sendikası ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELTUR AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Arslan, belediye binasındaki törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmaya ilişkin Arslan, uluslararası güçlerin ekonomi üzerindeki spekülatif ataklarının Türkiye'yi yıldıramayacağını söyledi.

Arslan, toplumun bütün kesimleri gibi işçi ve işverenler olarak bu atakların üstesinden geleceklerine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu saldırılara karşı hem fedakarlık yapmak hem dayanışma içinde olmak hem de ülkemize sahip çıkmak adına bir mücadele başlattık. Bu mücadeleyi inşallah millet olarak kazanacağız. Türkiye bütün bu saldırıların üstesinden gelebilecek güçlü bir ekonomik altyapıya sahip. Bu krizleri aslında fırsata dönüştürme imkanımız var. Gerçekten artık dövizle ülke içinde iş yapmak, onunla bir kısım faaliyeti sürdürme devrini sona erdirmemiz gerekiyor. Onun için Türk parasına yönelip bununla bütün işlerimizi yürütmeyi, hatta uluslararası ticareti de bu şekilde yapma konusunda hükümetimizin çalışması var. Bu kriz aslında uluslararası güçlerin oluşturmaya çalıştırdığı bir kriz, yoksa Türkiye'nin makro dengeleri gerçekten böyle bir krizin habercisi değil. Bu tamamen ABD başta olmak üzere emperyalist devletlerin Türkiye'ye yönelik bir kuşatma, baskı harekatı ama milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün kurumlarıyla beraber, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren örgütleriyle birlikte bu mücadeleyi inşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracaktır."

- "Milletimiz bu saldırıyı da başarısız kılacak"

Mahmut Arslan, kısa bir süre içinde her şeyin yoluna gireceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Paniğe kapılmadan bu uluslararası operasyonu boşa çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. Ben inanıyorum ki son alınan tedbirlerle Türkiye'de önümüzdeki birkaç gün içinde taşlar yerine oturacak ve normal hayatımızı devam ettireceğiz. Bunlara karşı milletimiz alışık, 17-25 Aralık, Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, MİT tırları olayları gibi. Aslında Türkiye'de son beş yıldır bu tür operasyonları her seferinde başarısız kılan milletimiz, bu ekonomik saldırıyı da inşallah başarısız kılacak. Elbetteki zorluklarımız olacak ama bu topraklar bereketli, mübarek topraklar. Bu toprakların bedeli de ağır, ağır bedelleri bu millet ödeyerek bugünlere geldi. Bedel ödenmesi gerekirse yine milletimiz bu bedelleri ödeyecek ama asla ülkemizin bağımsızlığından, birliğinden, bütünlüğünden taviz vermeyeceğiz inşallah. Bu vesileyle bütün milletimizi bu saldırılara karşı dayanışma içinde olmaya davet ediyorum. Bunları da aşacağız inşallah."

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de her zaman çalışanların yanında olduklarını belirterek, hükümetin aldığı tedbirler sayesinde piyasaların rahatlayacağına inandığını dile getirdi.

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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan sözleşme Şanlıurfa Toplu iş

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