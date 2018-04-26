Uluslararası örgütten Tunus'a işkence eleştirisi

TUNUS (AA) - Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT), Tunus'ta 2013 yılından bugüne takip ettikleri 300 işkence davasında zanlıların cezasız bırakıldığını açıkladı.

İsviçre merkezli OMCT'nin Başkan Yardımcısı Muhtar et-Tarifi, Tunus'un başkentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu ülkenin işkence zanlılarını cezasız bırakmasını kınadı.

Tunus'ta 2013 yılından bugüne takip ettikleri 300 işkence dosyasında suçluların herhangi bir ceza almadığını vurgulayan Tarifi, adli makamların güvenlik güçlerinin etkisi altında olduğunu belirterek, yargı mensuplarını görevini yapmaya çağırdı.

Tarifi, toplantıda Ahmed bin Abda isimli Tunuslu bir kişinin güvenlik güçleri tarafından işkenceye uğrayarak sağ gözünü kaybettiğini ve kafatasında aldığı yaralara ilişkin dava dosyasındaki delilleri paylaştı.

Abda'nın işkenceye uğradığının tıbbi kayıtlarca teyit edildiğini paylaşan Tarifi, zanlıların hüküm giymediğini örgütün davayı uluslararası yargıya taşıyacağını ifade etti.

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü Başkan Yardımcısı Tarifi, Tunus'un imzacısı olduğu Dünya İşkenceyle Mücadele Konvansiyonu anlaşmasına bağlı kalması gerekliliğini hatırlattı.

