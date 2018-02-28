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"Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma 208 akademisyen katılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nce (KOÜ) düzenlenecek, "Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu", 208 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhan Gazi'nin tanıtımı ve Kocaeli tarihinin bilinmeyenlerinin gün ışığına çıkarılması amacıyla 9-11 Mart tarihlerinde 5'incisi düzenlenecek sempozyumda, 208 akademisyen tarafından 160 tebliğ sunulacak.

Daha önce yapılan Gazi Akça Koca, Kara Mürsel Alp, Gazi Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa sempozyumlarının 5'incisi bu yıl "Orhan Gazi Kocaeli Tarih-Kültürü Sempozyumu" adı altında yapılacak.

Kocaeli'nin antik çağlardan günümüze kadar süren medeniyet yolcuğuna ışık tutacak olan sempozyumdaki tebliğlerle Kocaeli'yi fetheden Osmanlı Devleti'nin ikinci Padişahı Orhan Gazi'nin daha yakından tanınmasına imkan sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Orhangazi sempozyumu

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