Uluslararası oto hırsızlığı şebekesine yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte belge ve plakayla yurt dışından getirdikleri çalıntı araçları Irak'a götürüp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'u tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından çalıntı otomobilleri sahte evrak ve plakalarla Türkiye üzerinden Irak'a götürerek sattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Mayıs'ta Büyükçekmece'de bir villa ile Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne baskın düzenledi. Polis, Büyükçekmece'deki adreste Iraklı Nazar Taher A. (40) ve Çetin T'yi (27) gümrükte ise iki lüks aracı Irak'a götürmek üzere tıra yükleyen Yunanistan vatandaşı Adam K. (38), Ersin K. (34) ve Yalçın S.'yi (42) yakaladı.
Şüphelilerden Yalçın S'nin yapılan üst aramasında çalıntı araç ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin dolar ele geçirildi.
Polis, şüphelilerin Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan çalıntı lüks araçları, benzer marka modeldeki araç bilgilerini kullanarak düzenledikleri sahte evrakla yurda soktuktan sonra, tırlarla Irak'a götürüp sattıklarını belirledi.
İncelenmek üzere Gayrettepe'deki otoparka getirilen araçların işlemlerin ardından yurt dışındaki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nazar Taher A, Adam K. ve Ersin K. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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