Uluslararası Özbekistan Caz Festivali

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Uluslararası Caz Festivali çerçevesinde Türk müzisyen Başak Yavuz konser verdi.

Özbekistan'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Caz Festivali farklı ülkelerden sanatçıları ağırlıyor. Festivale caz yorumcusu, besteci ve akademisyen Başak Yavuz ile Bilal Karaman, Baran Say ve Erdem Göymen'in oluşturduğu "Başak Yavuz Quartet" caz grubu da katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin destekleri ve Ziraat Bank-Özbekistan ile Özbek-Türk İşadamları Derneğinin sponsorluğunda festivale katılan Türk caz grubunun konserinin açılışında konuşan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, müziğin dilinin evrensel olduğuna işaret ederek, "Bizim aslında dilimiz bir, bu akşam müzik bizlerin dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirilmesi için birleştirecek." ifadesini kullandı.

Şen, festivale katılmalarından dolayı caz grubu üyelerine minnettar olduklarını kaydederek, "Orta Asya'nın kalbine, ata yurdumuza gelmenizden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. Şen, ayrıca, Uluslararası Caz Festivali kapsamında bu konserin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı UNESCO Taşkent Temsilciliği ve Özbekistan Devlet Konservatuvarı ile sponsorluk desteklerinden dolayı Ziraat Bank-Özbekistan, Özbek-Türk İşadamları Derneği ve Wyndham Tashkent Oteli'ne teşekkür etti.