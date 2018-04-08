Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda renkli görüntüler

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirilen "Portakallı Lezzetler Yarışması" ile "Kostümlü Anne-Baba-Çocuk Koşusu"nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana'nın önemli tarım ürünlerinden narenciyenin değişik lezzetlerle buluştuğu bir restoranda gerçekleştirilen yarışmaya katılanlar, pasta, tatlı ile soğuk ve sıcak yemekler olmak üzere dört ayrı kategoride birbirinden değişik lezzetleri jürinin beğenisine sundu.

Gurmelerin yanı sıra sanatçılar ve gazetecilerden oluşan 20 kişilik jüri her yemeği sunumu, görünüşü, lezzeti, orijinalliği, kokusu, kıvamı, adı ve tarife uygunluğu gibi özellikleri dikkate alarak değerlendirdi.

Yarışma Komisyon Başkanı Tayyar Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karnavala lezzet katmak amacıyla Portakallı Lezzetler Yarışması düzenlediklerini belirtti.

Yarışmaya 98 kişinin katıldığını ifade eden Zaimoğlu, her yarışmacının yemeklerinin içerisinde mutlak suretle narenciye ürünlerinden birini kullanmak zorunda olduğunu söyledi.