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Uluslararası ProLisans Antrenör Gelişim Semineri

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- Antalya'da düzenlenecek seminere 2 bini aşkın futbol antrenörü katılacak

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'da düzenleyeceği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'ne 2 bini aşkın futbol antrenörünün katılacağı bildirildi.

TÜFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-10 Ocak tarihlerinde Antalya'da bir otelde gerçekleştirilecek seminer kapsamında, bu yıl ilk kez hayata geçirilen Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) da futbolun tüm aktörlerini aynı çatı altında toplayacak.

TFF ve TÜFAD'ın üç yılda bir gerçekleştirdiği ve 24'üncüsü yapılacak Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'ne, 600 civarındaki UEFA pro-lisans sahibi antrenör zorunlu olarak katılacak. Diğer lisanslara sahip yaklaşık bin 500 antrenör de semineri takip edecek.

Etkinliğe katılacaklar arasında TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği Başkanı Walter Gagg, FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, UEFA Baş Teknik Sorumlusu Ioan Lupescu, Johan Cruyff Enstitüsü Genel Müdürü Mariel Koerhuis, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaşlı futbolcu Pepe ve Antalyasporlu oyuncu Samuel Eto'o da yer alıyor.

- Futbol Endüstrisi Ödül töreni yapılacak

Gelişim semineriyle gerçekleştirilecek FIFEX kapsamında da futbol endüstrisindeki en son gelişmeler paylaşılacak. FIFEX aynı zamanda futbola destek olan kurum ve kuruluşların ödüllendirileceği Futbol Endüstrisi Ödül törenine ve yeşil sahaların unutulmaz isimlerinden oluşan efsaneler maçına da ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, "Türk futbolunun ilerlemesi için sektörün tüm taraflarının aynı çatı altında buluşması son derece önemli. Sektörün sorunlarını da çözüm önerilerini de konuşmak ve tartışmak başarının kilit noktası." ifadelerini kullandı.

(AA)

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