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Uluslararası Rabia Platformu'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünü ve sözcülüğünü yaptığı 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkeleri ile ifade edilen Rabia mefkuresi ve ruhu, Türkiye için olduğu kadar İslam dünyası için de diriliş ve direnişin en önemli esasıdır" - "Bu itibarla, darbelere, insan hakları ihlallerine, proje terör örgütlerine, istikrarsızlığa ve kaosa karşı sesini yükseltmek ve karşı koymak isteyen herkesi 'Rabia Ruhu' ile kenetlenmeye ve 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti adaylarını desteklemeye davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Rabia Platformu, darbelere, insan hakları ihlallerine, proje terör örgütlerine, istikrarsızlığa ve kaosa karşı sesini yükseltmek ve karşı koymak isteyen herkesi "Rabia Ruhu" ile kenetlenmeye ve 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti adaylarını desteklemeye davet ettikleri bildirdi.

Uluslararası Rabia Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada, platformun, kuruluş vizyonu ve çalışma ilkeleri çerçevesinde Türkiye’deki ve tüm İslam dünyasındaki siyasi ve sosyo-ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı. Açıklamada, her türlü darbe girişimi ve terörizme karşı küresel duyarlılık ve ağ oluşturmak için kurulan platformun, 15 Temmuz sonrası süreçte proje terör örgütleri ile mücadele süreçlerini de yoğun kampanyalarla desteklediği belirtildi.

Bu itibarla FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütleri aracılığıyla istikrarsızlığa sürüklenmek istenilen başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerindeki kriz ve çatışmaların son bulması ve demokratik mekanizmaların işletilerek istikrar ve huzurun tesis ve temin edilmesinin hayati önem arz ettiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimini püskürterek, DEAŞ’A karşı içeride ve dışarıda etkin mücadele ederek ve PKK/PYD terör örgütüne karşı düzenlenen ve başarıyla sonuçlandırılan Zeytin Dalı Harekatı'yla hem siyasi istikrarını hem ekonomik kalkınmasını hem de sosyal barış ortamını korumayı başardığı vurgulandı.

Açıklamada, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini gerçekleştirerek hükümet sistemini değiştirecek olan Türkiye'nin, istikrar ve barış adası olma özelliğini koruyarak bölgesinde ve İslam dünyasında "model ülke" olmaya devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni hükümet sisteminin getirdiği avantajlarla ekonomik, teknolojik ve askeri kapasitesini artıracak ve refah üretimini hızlandıracak olan Türkiye, güçlenecek insani dış politikasıyla özellikle mazlum ve mağdur coğrafyalar için ümit olmaya devam edecektir. Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan Afrika’nın dört bir yanına kadar dikkatle izlenen Türkiye’nin küresel sistemin adaletsizliklerini ve çarpıklıklarını her fırsatta sorgulaması ve uluslararası sistemde reform çağrısı yapması ve bu uğurda mücadele etmesi 24 Haziran seçimlerini daha da önemli kılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünü ve sözcülüğünü yaptığı 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkeleri ile ifade edilen Rabia mefkuresi ve ruhu, Türkiye için olduğu kadar İslam dünyası için de diriliş ve direnişin en önemli esasıdır. Bu itibarla, darbelere, insan hakları ihlallerine, proje terör örgütlerine, istikrarsızlığa ve kaosa karşı sesini yükseltmek ve karşı koymak isteyen herkesi 'Rabia Ruhu' ile kenetlenmeye ve 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti adaylarını desteklemeye davet ediyoruz."

Açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye için değil İslam dünyası için de tarihi bir kavşak niteliğinde olduğuna işaret edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEAŞ FETÖ PKK/PYD Tek Millet Uluslararası Rabia Platformu zeytin dalı

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