Uluslararası Rabia Platformu'ndan açıklama

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Rabia Platformu, darbelere, insan hakları ihlallerine, proje terör örgütlerine, istikrarsızlığa ve kaosa karşı sesini yükseltmek ve karşı koymak isteyen herkesi "Rabia Ruhu" ile kenetlenmeye ve 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti adaylarını desteklemeye davet ettikleri bildirdi.

Uluslararası Rabia Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada, platformun, kuruluş vizyonu ve çalışma ilkeleri çerçevesinde Türkiye’deki ve tüm İslam dünyasındaki siyasi ve sosyo-ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı. Açıklamada, her türlü darbe girişimi ve terörizme karşı küresel duyarlılık ve ağ oluşturmak için kurulan platformun, 15 Temmuz sonrası süreçte proje terör örgütleri ile mücadele süreçlerini de yoğun kampanyalarla desteklediği belirtildi.

Bu itibarla FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütleri aracılığıyla istikrarsızlığa sürüklenmek istenilen başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerindeki kriz ve çatışmaların son bulması ve demokratik mekanizmaların işletilerek istikrar ve huzurun tesis ve temin edilmesinin hayati önem arz ettiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimini püskürterek, DEAŞ’A karşı içeride ve dışarıda etkin mücadele ederek ve PKK/PYD terör örgütüne karşı düzenlenen ve başarıyla sonuçlandırılan Zeytin Dalı Harekatı'yla hem siyasi istikrarını hem ekonomik kalkınmasını hem de sosyal barış ortamını korumayı başardığı vurgulandı.