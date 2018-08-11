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"Uluslararası Resim Sergisi" İstanbul'da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Dünya Çapında Sanatçılar grubu ve Arap Derneği iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen "Uluslararası Resim Sergisi"nde 17 ülkeden 170 sanatçı bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Dünya Çapında Sanatçılar grubu ve Arap Derneği iş birliğiyle düzenlenen, Arap ve Türk sanatçıların eserlerinden oluşan uluslararası resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

The Green Park Hotel Bostancı'da gerçekleştirilen sergide, 17 ülkeden 165 Arap ve 5 Türk sanatçının barış, kardeşlik ve sanat temasıyla hazırladıkları 133 resim ve 44 heykel izlenime sunuldu.

Serginin açılış kurdelesini, Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Dünya Çapında Sanatçılar grubu Başkanı Nejeeh Yassin ve Arap Derneği Başkanı Metin Turan kesti.

Açılışta konuşan Karamehmetoğlu, sanatçıları eserlerinden dolayı tebrik ederek, "Uluslararası resim sergisi diye ifade edilen bu davette dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin mesajı verilmiş. Bu mesaja dünyadaki bütün insanların, özellikle Arap ve Müslüman dünyasının ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu mesajı yaşayabilmeyi gönülden diliyorum." diye konuştu.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise hedeflerinin Arap ve Türk sanatçıları bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Turan, ilk defa böyle bir sergi düzenledikleri için gururlu olduklarını belirterek, "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Tamamen kardeşlik, barış ve sevgi temalı bir sergi. 170 sanatçının içerisinde 5 Türk sanatçımız da var. İkinci sergimiz de Mısır'da olacak ve Arap ülkelerinde böylelikle devam etmiş olacak. Sergi sonrasında sanatçılarımıza İstanbul'u ve tarihi yerleri gezdireceğiz. Ülkemizi tanıtmış olacağız." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistanlı ressam Leyla El Matar, sanatseverlerin beğenisine sunduğu eserinde kadının romantik halini resmettiğini anlatarak, "7 yıldır resimle ilgileniyorum. Eserimde gül ile birlikte kadının merhametini ve sevgisini işledim. Türkiye'de ilk defa bir sergiye katılıyorum ve burada büyük bir ilgi var. Çeşitli sanatçılar bir araya geldi. Kendimi ikinci ülkemdeymiş gibi hissediyorum." dedi.

Sergi kapsamında şiir seminerleri, sanatsal aktiviteler ve Arapça konserler de düzenlenecek.

Sergi yarın da görülebilecek.

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Arap Derneği barış kardeşlik sanat Uluslararası Sergi

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