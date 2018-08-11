"Uluslararası Resim Sergisi" İstanbul'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Dünya Çapında Sanatçılar grubu ve Arap Derneği iş birliğiyle düzenlenen, Arap ve Türk sanatçıların eserlerinden oluşan uluslararası resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

The Green Park Hotel Bostancı'da gerçekleştirilen sergide, 17 ülkeden 165 Arap ve 5 Türk sanatçının barış, kardeşlik ve sanat temasıyla hazırladıkları 133 resim ve 44 heykel izlenime sunuldu.

Serginin açılış kurdelesini, Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Dünya Çapında Sanatçılar grubu Başkanı Nejeeh Yassin ve Arap Derneği Başkanı Metin Turan kesti.

Açılışta konuşan Karamehmetoğlu, sanatçıları eserlerinden dolayı tebrik ederek, "Uluslararası resim sergisi diye ifade edilen bu davette dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin mesajı verilmiş. Bu mesaja dünyadaki bütün insanların, özellikle Arap ve Müslüman dünyasının ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu mesajı yaşayabilmeyi gönülden diliyorum." diye konuştu.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise hedeflerinin Arap ve Türk sanatçıları bir araya getirmek olduğunu ifade etti.