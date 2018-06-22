Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 10'uncu dönem mezunlarını verdi.
Mezun öğrencilerin geçişiyle başlayan törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu ile Türk kurumlarının temsilcileri, veliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, eğitimin gelecek için önemine işaret ederek, ülkelerin refah ve istikrar güvencesinin, sağlam bir nüfus ve yetişmiş bir gençlikle mümkün olabileceğini söyledi.
Öğrencilerin doğru eğitimciler ve doğru kurumlar tarafından yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Koç, yanlış ellerde ve adreslerde eğitimin nelere sebep olduğunun, 15 Temmuz'da görüldüğünü ifade etti.
Koç, Türk halkının güçlü iradesinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini akim bırakarak, demokrasinin kazanmasını sağladığını kaydederek, "Bu anlamda, IUS da çok büyük bir sorumluluk ile Bosna Hersek'te güçlü bir eğitim kurumu olarak, daha da önemli bir görev üstlendi." dedi.
IUS'un kurucu vakfı SEDEF'in Başkanı Topaloğlu da bugün 12 ülkeden öğrencilerin mezuniyet heyecanı yaşadığını belirterek, 12 farklı ülkeden mezun vermenin, uluslararası olmanın en güzel örneğini olduğunu dile getirdi.
Topaloğlu, üniversiteyi kurarken Bosna Hersek'teki savaşın izlerini silmeyi ve barışın nişanesi olacak gençlerin farklı ülkelerden öğrencilerle okuyup kaynaşmalarını temin etmeyi hedeflediklerini kaydederek, gelinen noktada bu misyonu fazlasıyla yerine getirdiklerini söyledi.
- "Boşnak gençleri de FETÖ'nün hain pençelerinden kurtarmış olduk"
Topaloğlu, IUS ile Türkiye başta olmak üzere değişik coğrafyalardaki öğrencilere Batı Balkanlar'da gerçek bir uluslararası üniversitede okuma fırsatı verdiklerini söyleyerek, "IUS'u kurarak bir bakıma Boşnak gençleri de FETÖ'nün hain pençelerinden kurtarmış olduk." dedi.
IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Sarıkaya da 2004 yılında kurulan IUS'un kısa sürede çok önemli başarılara imza attığını belirterek, IUS'un 15 ülkeden öğretim üyelerine ve 50 ülkeden bin 600'den fazla öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktardı.
Okul birincisi olan Elektrik Mühendisliği mezunu Kanita Krdzalic Koric ise birinci olmaktan dolayı büyük onur duyduğunu ifade ederek, "Uluslararası bir ortamda İngilizce eğitim almak çok önemli. Bu şekilde tüm kapılar sizin için açılabiliyor. En iyi hocalardan ders alma imkanım oldu." dedi.
Üniversiteden bu yıl 216 lisans, 43 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi olmak üzere 261 öğrenci mezun oldu.
Tören, kep atma ve havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.
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