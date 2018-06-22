Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 10'uncu dönem mezunlarını verdi.

Mezun öğrencilerin geçişiyle başlayan törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu ile Türk kurumlarının temsilcileri, veliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, eğitimin gelecek için önemine işaret ederek, ülkelerin refah ve istikrar güvencesinin, sağlam bir nüfus ve yetişmiş bir gençlikle mümkün olabileceğini söyledi.

Öğrencilerin doğru eğitimciler ve doğru kurumlar tarafından yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Koç, yanlış ellerde ve adreslerde eğitimin nelere sebep olduğunun, 15 Temmuz'da görüldüğünü ifade etti.

Koç, Türk halkının güçlü iradesinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini akim bırakarak, demokrasinin kazanmasını sağladığını kaydederek, "Bu anlamda, IUS da çok büyük bir sorumluluk ile Bosna Hersek'te güçlü bir eğitim kurumu olarak, daha da önemli bir görev üstlendi." dedi.