Uluslararası Şarlman Ödülü Macron’a verildi

BERLİN (AA) - Avrupa’nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü (Karlspreis) bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a verildi.

Şarlman Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Macron’un “güçlü bir yeni Avrupa vizyonuna sahip olmasından" ve “nasyonalizm ve soyutlaşmaya karşı verdiği mücadeleden” dolayı ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Macron, Aachen Belediyesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ortadoğu’daki gerilime işaret ederek, Avrupalıları daha güçlü olmaya ve birlikte hareket etmeye çağırdı.

"Zayıf olmayalım" diyen Macron, Avrupa'nın kendi egemenliğini inşa etmesi ve gideceği yönünü başka güçler tarafından belirlemesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ayrılması konusunda Avrupa ülkelerinin verdiği tepkiye dikkati çeken Macron, "Biz, Ortadoğu’da barış ve istikrarı oluşturmaya karar verdik." dedi.

- "Güçlü Avrupa’yı kurmak için mücadele etmemiz lazım"

Macron, Avrupa’daki aşırı sağcı oluşumlar konusunda da uyarılarda da bulunarak, "Ayrıştırmaya izin vermeyelim." diye konuştu.