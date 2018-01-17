Uluslararası seviyede aranan IŞİD’li terörist Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.G. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

10 günlük gözaltı süresi sonrasında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., sabah doktor kontrolünden geçirildi.

Zanlı A.G. ve eşi M.A. doktor kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.