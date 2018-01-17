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Uluslararası seviyede aranan IŞİD’li terörist Kayseri’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan IŞİD'li terörist ve eşi yakalandı.

Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.G. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

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10 günlük gözaltı süresi sonrasında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., sabah doktor kontrolünden geçirildi.

Zanlı A.G. ve eşi M.A. doktor kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Belçika Kayseri IŞİD

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Başka şehirde çıksa şaşardım.
İstenirse kesinlikle iade etmeyin
iadesi yapılırsa haram olsun hakkım.ya biz yargılayalım ya cezayire gönderin.
En yakın ve uygun ülke Türkiye. Işid cilerin hepsi Ülkemizde olabilir ve rejim devirmeye de yardım edebilirler.
turkiye de belcika ya iade etmesin tererosti onlar turkiye ye iade etmeyip besliyorlar sonrada turkiyeye karsi kullaniyorlar amma biz iade ederiz
Hep soruyorum ISID şu anda nerelerde saklanır Allah rızası için Hani birileri isid biti diyor, bu sorunun cevabı burda belçika sıkıştırınca nerden cikyor.
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