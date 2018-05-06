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Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince 10 ülkeden 97 akademisyenin katılımıyla düzenlenen sempozyum sona erdi

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen 5. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu sona erdi.

Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, 4 Mayıs'ta başlayan sempozyumda, 10 ülkeden 97 akademisyen tarafından 97 tebliğ sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Atalan, AA muhabirine, sempozyumda 30 oturum gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sempozyumun bu yılki temasının Eşarilik olduğunu ifade eden Atalan, "10 ülkeden bilim adamıyla bilgi şöleni yaptık. Diğer 4 sempozyumu da ayrı ayrı temalarla işledik. Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın'ın isteği üzerine bu sempozyumları yapmaktayız. 'Eşarilik nedir, İmam-ı Eşari'nin hayatı, eserleri ve güncel olarak günümüze yansımaları nelerdir' konularını işledik." dedi.

Atalan, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Diğer ülkelerden gelen bilim adamlarımıza bugün Kastamonu'yu gezdirdik. Üniversitemize 97 akademisyenimiz geldi. Bunun 31'i farklı ülkelerden, 66'sı da Türkiye'den katıldı. Türkiye'den katılanların arasında da yabancılar vardı. 97 bilim adamı ayrı ayrı her biri 20'şer dakika konuşma yaptı. Mezhebi bilimsel bilgi olarak ortaya koymaya çalıştık."

Sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Cezayir, Fas, Tunus, Irak, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan akademisyenler katıldı.

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KASTAMONU Kastamonu Üniversitesi İlahiyap Fakültesi Dekanı Mehmet Atalan Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu

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