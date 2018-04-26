Uluslararası ’şiddet’ kongresi OMÜ’de başladı

"Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi", Ondokuz Mayıs Üniversitesinde(OMÜ) başladı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, OMÜ, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve Şiddetle Mücadele(HEGEM) Vakfı tarafından düzenlenen kongreye 77 üniversiteden 450 bilim insanı katılıyor. 3 gün sürecek kongrede 254 bildiri sunulacak. OMÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Toplantı Salonunda düzenlenen kongrenin açılışı Samsun Valisi Osman Kaymak’ın katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede HEGEM Genel Başkanı Prof. Dr Adem Solak açılış konuşması yaptı.

Solak: "Şiddetle sivil mücadelede geç kaldık"

Şiddetle mücadelenin anlık kararlarla olmayacağını belirten Solak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim henüz şiddetle sivil mücadele milli politikamız yoktur. Şiddetle suç mağdurlarına yönelik temel kavramlarımızı henüz oluşturabilmiş değiliz. Bu ikisi birbirine çok bağlı olduğu için biri olmadan diğerinde ilerleme şansımız çok azdır. Uzun vadeli politikalar için bunların öncelikle bilim adamları tarafından tartışılması, öngörüler ortaya konması, modeller önerilmesi ve toplumda seferberlik halinde olunması kaçınılmazdır. Bizim maksadımız Türkiye’de şiddetle ilgili milli seferberlik ilan etmektir. Biz şiddetle sivil mücadele sistemini oluşturmak için geç kaldık. Kızılay, Yeşilay’dan sonra diyoruz ki Maviay’ı kuralım. Mavi ay şiddetle mücadelenin adı ve adresi olsun. Ben bunu burada teklif ediyorum" dedi.

OMÜ olarak böyle bir kongreye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, "Üniversitelerin temel amacı bilimsel çalışmaları topluma sunulmasını sağlamak. Kongreler bunun en önemli aracı. Burada tartışılacak her konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.