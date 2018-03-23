Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansının birlikte düzenlemiş olduğu “Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Şırnak Üniversitesi tarafından 22-24 Mart tarihlerinde arasında düzenlenen “Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı” dört panel ve dört çalıştay masasında enerji ve maden konuları ile ilgili bilgi üretimi ve paylaşımı yapıldı.

“Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi, Şırnak Üniversitesinin Genel Sekreteri ve çalıştayın Moderatörü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz tarafından açıklandı.

“Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı”nı Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansının birlikte düzenlediğini belirten Baz, “Bu başarılı çalışma neticesinde Şırnak iline yüksek bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) en üste düzeyde katılım sağladılar. Türkiye’de gerek enerji konusunda ve gerek maden konusunda en yetkin akademik uzmanlarımız katıldığı. Dolayısıyla bu katılımlarla birlikte Şırnak’ın enerji ve maden konusunda üst düzeyde bir fotoğrafı çekilmiş oldu. Yıllardır terör örgütü nedeniyle işletemediğimiz madenlerimiz, enerji kaynaklarımızın bundan sonraki süreç içerisinde eylem planına dönüştürerek, öncelikle Şırnak halkının daha yüksek bir refahta hayat standartlarını yükseltmeleri, enerji ve madenlerimizin ekonomiye katma değer sağlaması konusunda bir eylem planı hazırlanmaya başlanmıştır” dedi.

Asfaltit kömürünün en yüksek rezervlerden bir tanesinin Şırnak’ta olduğunu belirten Baz, “Ancak yeteri kadar kullanılmadığı ve doğru şekilde kullanamadığı şeklinde tespitler yaptık. Bunlarla ilgili stratejiler belirlenmeye başlandı. Asfaltit kömürün içinde çok fazla başka madenlerinde bulunduğu ve bunların da değerlendirilmediği, bunların da ekonomiye katkısı sağlanması gerektiği ön plana çıkarıldı. Henüz bir işletmeye tabi tutulmayan altın ve bakır olmak üzere, şehrimizin çok zengin bir maden kaynağı olduğu da tespit edilmiş oldu. Bu çalıştayda alınan kararlar Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürümüzün katılımıyla burada artık bir eylem planına, bir stratejiye dönüşecektir. Şırnak’a, bölgemize ve ülkemize bir katma değer sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinin Türkiye’nin en zengin bölgelerinden Şırnak’ın da içinde bulunduğu Güneydoğuda olduğunu haritalarla tespit ettiklerini ifade eden Baz, “Fakat bu enerjiden sıfır bir istifade edildiği de ortaya konulmuştur. Bununla alakalı üniversitemiz bir öncülük yapacaktır. Ayrıca gerekli bakanlıklarla, ilgili kuruluşlarla işbirliği hazırlığı içerisindeyiz. Kısa bir süre içinde öncelikle üniversitemizin içinde kapalı alanların üzerinde bir enerji paneli çalışması yaparak, Şırnak’a bunun kazandırılması hedefliyoruz. Katılımcılarımızın yaptığı tespitlere göre Irak ve Suriye’nin bazı bölgelerine buradan enerji ihracı yapma potansiyelinin olduğu ifade edildi. Çok sayıda kullanılmayan jeotermal enerji kaynakları ilimizde bulunmaktadır. Bundan da ciddi bir istifade söz konusu değildir. Sadece kaplıca olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Şırnak gerek enerji ve gerek maden konusunda çok yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen, bunların az bir kısmının kullanıldığı ve doğru kullanamadığı ortaya konulmuştur” diye konuştu.

Baz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonraki aşamada üniversitemizin öncülüğünde Dicle Kalkınma Ajansı yapacağımız işbirliği ile beraber var olan işletmelerin ıslahının yapılması ve yeni projelerle üretimin artırılması ile ilgili bir projeksiyon ortaya konulacaktır. Ülkemizde ve yurt dışındaki iyi örnekleri akademisyen ve uzmanlarımız ortaya koymuştur. Toplantı dışında da yetkililerle birebir görüşmelerde en iyisi nasıl oluru değerlendirdik. Temenni ediyoruz ki Şırnak’taki yatırımcılar bu çalıştay raporlarını göz önünde bulundurarak kısa süre içinde var olan bu maden ve enerji ve maden potansiyelini kent halkının refahına bölge halkının gelişmesine ve en önemlisi ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Bakanlık uzmanlarının bu konuda kararlı olduklarını gördük. Sıra Şırnaklı ve bölgedeki yatırımcılara kaldı. Bunların bölgemize bir katma değer sağlamasını bekliyoruz. Üniversite olarak yorulmadan bıkmadan, usanmadan bu tür faaliyetlere devam edeceğiz.”