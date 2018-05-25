Fas Parlamento Başkanı Habib el-Maliki, mevcut uluslararası sistemin Afrika kıtasına karşı adil olmadığını söyledi.

25 Mayıs Dünya Afrika Günü kutlamaları çerçevesinde Fas parlamentosunda yapılan oturumda konuşan Maliki, bu özel gün nedeniyle kıtada tarih boyunca bir çok defa yaşanan adaletsizlikleri duyurma fırsatı yakaladıklarını vurgulayarak, “Uluslararası sistem, Afrika'ya karşı adil değil. Afrika halklarına ve özellikle kıtanın yeni nesillerine Afrika’nın tarihi anlatılmalı, Afrika’da iş birliğinin önemi ve gerekliliği hatırlatılmalıdır. Dünya Afrika Günü, gençlerin Afrika'nın geleceğine, potansiyeline ve yeteneklerine inanmalarını sağlamak için iyi bir fırsat." diye konuştu.

Afrika kıtasının ileri gelenlerine çağrıda bulunan Maliki şöyle devam etti:

“Siyasette, ekonomide ve kültürde Afrika’yı temsil edenler, kıtanın geleceğini inşa etmek için uluslararası alanda gerekli sorumluluğu almalı. Afrika, kendi geleceğini inşa etmek ve geleceğin ekonomik gücü olma noktasında gerekli tüm niteliklere ve enerjiye sahiptir.”

Afrika ülkeleri, her yıl 25 Mayıs’ta Dünya Afrika Günü'nü düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutluyor.

