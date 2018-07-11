"Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu" açılacak

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfı'nın destekleriyle tasavvuf çalışmaları konusunda yoğunlaştırılmış uluslararası yaz okulu düzenleyecek.
Yaz okulunda, Carl W. Ernst, Sachiko Murata, William C. Chittick ve James Morris gibi, İslam araştırmaları alanında tanınmış isimler eğitim verecek.
Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan’ın da yer aldığı program, 16 Temmuz'da başlayacak.
Yaz okuluna Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nden 50’nin üzerinde, Almanya, İran, Pakistan, Amerika, Kanada, Japonya, Umman, Fas, Katar, İngiltere, Hindistan, Güney Afrika ve Çin'den de 20'nin üzerinde lisansüstü öğrenci katılacak.
Çeşitli eğitim katmanlarını içeren program kapsamında; lisansüstü dersi, tasavvuf araştırmaları konularında seminerler, Arapça ve Osmanlı Türkçesi tasavvuf metinleri yakın okuma grup çalışmaları ve halka açık paneller gerçekleştirilecek.
Süleymaniye Kütüphanesi ve Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde metin incelemeleri yapılacak yaz okulu kapsamında, tarihi mekanlara ziyaretler ve sinema okumaları da düzenlenecek.
Programın dili İngilizce olmakla birlikte lisansüstü dersler, seminerler ve halka açık paneller İngilizce'den Türkçe'ye anında tercüme desteğiyle gerçekleştirilecek.
İstanbul dışından ve yurt dışından katılacak öğrencilerin ücretsiz konaklama imkanı bulacağı yaz okulu, 29 Temmuz'da sona erecek.
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