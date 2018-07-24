ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Eritre, uluslararası toplumdan Etiyopya ile Eritre arasında bu ay içinde varılan barış anlaşmasına destek vermesini istedi.

BAE resmi ajansının haberine göre, başkent Abu Dabi'deki emirlik sarayında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in katılımıyla üçlü bir zirve düzenlendi.

Zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada BAE'nin Etiyopya ile Eritre arasında olumlu ilişkilere zemin hazırlayan, özellikle Afrika Boynuzu ile bölgenin istikrar ve güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan barış anlaşmasını övdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Etiyopya ile Eritre arasında atılan bu adımın istikrar, kalkınma ve refah yıllarına zemin hazırladığı ve barış umudunu güçlendirdiği ifade edildi.

Zirveye katılan ülkeler, uluslararası topluma "Etiyopya ve Eritre'nin yanı sıra bölge halklarına da olumlu yansımaları olacak ve barış, istikrar, gelişmeyi güçlendirecek olan bu yapıcı anlaşmaya destek" çağrısında bulundu.