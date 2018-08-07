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"Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 00:15 | Son Güncelleme

Rize'de düzenlenen festival, en hızlı çay içme yarışması ile eğlenceli dakikalar yaşattı

RİZE (AA) - Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Artvin'de başlayan "Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali" kapsamında en hızlı çay içme yarışması gerçekleştirildi.

Rize'nin Fındıklı İlçesinde Fındıklı Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşü ile başladı.

Fındıklı Belediyesi önünde toplanan halk dansları toplulukları, tulum ve gayda ezgileriyle ülkelerine özgü dans figürleri ve ülke bayraklarıyla Hasan Kartal Gösteri Merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Hasan Kartal Gösteri Merkezindeki etkinliklerle devam eden festivale Rize, Ankara ve İstanbul'dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen yaklaşık 450 dansçı katıldı.

Burada halk dansları toplulukları, tek tek sahne alarak bölgelerine ve ülkelerine ait halk oyunlarını sahneledi.

İzleyicilerin beğenisini toplayan gösterilerin ardından en hızlı çay içme yarışması yapıldı. Çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar, 2 dakikada önlerindeki 5 bardak sıcak çayı içmeye çalıştı.

Oldukça eğlenceli anların yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada, 4 bardak sıcak çay içen ve yarışmaya Rize'den katılan Oğuzhan Çalapkulu birinci oldu.

Günde yaklaşık bir demlik çay içtiğini belirten Çalapkulu'na, festival komitesi tarafından birincilik kupasının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Yaklaşık bir hafta sürecek festival, Rize il merkezinde düzenlenecek gösteriyle sona erecek.

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"Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali" en hızlı çay içme yarışması Rize

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