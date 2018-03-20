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Uluslararası Üsküdar Sempozyumu kitabı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:02 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin: - "Belediyeler, İstanbul'da kültür ve sosyal hayatımıza çok ciddi katkılarda bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - "Uluslararası Üsküdar Sempozyumu" bildirilerinden hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi tarafından bastırılan üç ciltlik kitabın tanıtımı yapıldı.

İstanbul Valisi Şahin, Üsküdar Nevmekan'da gerçekleştirilen etkinlikte, çalışmanın önemine değinerek emeği geçenleri tebrik etti.

Belediyeleri, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayan bir kurum olarak tanımladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle 1994 sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın da başlattığı anlayışla öyle bir hale geldi ki belediyecilik hizmetleri, artık sanki o mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması teması sanki kaybolup gitti. Bu ihtiyaçlarda bir taraftan giderilirken bir taraftan da kültür ve sosyal belediyecilik konusunda Avrupa'ya da örnek olacak tarzda bir renk değişimi yaşandı. Ben bu anlamda bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyeler, İstanbul'da kültür ve sosyal hayatımıza çok ciddi katkılarda bulunuyorlar. Bir ilçe ile ilgili 10. sempozyuma normalde cesaret edilemez ama konu İstanbul ve Üsküdar olunca herhalde konular da sınırsız oluyor. Çünkü Üsküdar İstanbul'un manzarasının seyredildiği en güzel yerdir. Çünkü Üsküdar Harem'e doğru yolculuğun ilk adımının atıldığı yerdir. Üsküdar medeniyet şehridir, hikmet ve marifet şehridir."

- "Bugünün Üsküdarlıları olarak bize önemli sorumluluklar düşüyor"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar'ın tarihi önemine değinerek sempozyumları başlatıp devam ettiren eski belediye başkanları Yılmaz Bayat, Mehmet Çakır ve Mustafa Kara'ya teşekkür etti.

Üsküdar'ın medeniyette önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Türkmen, şöyle devam etti:

"Bugünün Üsküdarlıları olarak bize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu tarihi köklerimizi, zenginlikleri hiç bozmadan, herhangi bir tahrifata müsaade etmeden gelecek kuşaklara aktarmak bizim en asli vazifelerimizdendir. Biliyoruz ki belediyecilik bir takım fiziki hizmetleri insanların hizmetine sunmak ama aslında günümüzde ve gelecekte kültürel ve sosyal anlamada da belediyeciliğin ön planda tutulması gerekir. Yaptığınız bir takım fiziki hizmetler unutulabilir ama kültürünüze, tarihi ve sosyal değerlerimize yapılan hizmetler asırlar geçse de unutulmayacaktır. İnşallah bu sempozyum çıktıları da kuşaklar boyu gençlerimize, yeni nesillere ışık olacaktır."

Son altı sempozyumun koordinatörü İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise kitabı Süleymaniye gibi mimari bir eser olarak gördüğünü ifade etti.

Üsküdar sempozyumlarının içerik olarak oldukça zengin olduğunu aktaran Yılmaz, "Üsküdar sempozyumları içerik olarak Türkiye'de hiçbir sempozyumun erişemediği bir nitelik seviyesine sahiptir. 500-600 müracaattan yaklaşık 100 tanesi kabul ediliyor. O tebliğlerden de bilim kurulunun okudukları ve onayladıkları yayınlanıyor. Ciddi bir redaksiyon, tasarım, resim gibi uzun çalışmalardan geçerek prestijli bir eser ortaya konuldu." şeklinde konuşarak çalışmaya büyük emek verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Vali Şahin'e üç ciltlik kitabı takdim etti.

Tanıtım toplantısına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demirtürek, edebiyatçılar, yazarlar ve akademisyenler de katıldı.

Bildirileri kitaplaştırılan sempozyum 2016 yılının kasım ayında gerçekleştirilmişti.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

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