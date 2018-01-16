Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yabancı yatırımcılara ilişkin olarak, "Bizimle aynı kaderi paylaşmak, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili aynı gayret içinde olmak için buradaysa, Türkiye ile beraber büyümek gibi hedef içindeyse, bizim başımızın üstünde yerleri var." dedi.

Ekonomi Bakanlığı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı, Sheraton Otel'de yapıldı.

Zeybekci, buradaki konuşmasında, "Durmak yok, yola devam" yanında, yeni sloganlarının "Mazeret yok" olduğunu belirterek, iş dünyasına hiçbir zaman "Bu alan bizi ilgilendirmiyor, size tekrar dönelim" gibi mazeretler sunmadıklarını söyledi.

YASED ile çok sık bir araya geldiklerini ve üyelerin sorunlarını dinlediklerini ifade eden Zeybekci, ilgili bakanlıklarla da görüşerek, sorunları hızla çözdüklerini anlattı.

Zeybekci, Türkiye'nin yıllık yüzde 6'lar düzeyinde büyüme ve her yıl 1,1 milyon kişiye iş bulma zorunluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Global bir aktör olarak iddialı hedeflerimiz var. Global bir aktörsek, uluslararası yatırım bizim için büyümemiz, gelişmemiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için olmazsa olmazlarımızdan birisi. Bizim için YASED ve uluslararası yatırımcılar son derece önemli. Onların her daim Türkiye'deki yatırım, üretim ortamıyla ilgili görüşleri bizim için son derece önemli." diye konuştu.