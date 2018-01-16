Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yabancı yatırımcılara ilişkin olarak, "Bizimle aynı kaderi paylaşmak, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili aynı gayret içinde olmak için buradaysa, Türkiye ile beraber büyümek gibi hedef içindeyse, bizim başımızın üstünde yerleri var." dedi.
Ekonomi Bakanlığı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı, Sheraton Otel'de yapıldı.
Zeybekci, buradaki konuşmasında, "Durmak yok, yola devam" yanında, yeni sloganlarının "Mazeret yok" olduğunu belirterek, iş dünyasına hiçbir zaman "Bu alan bizi ilgilendirmiyor, size tekrar dönelim" gibi mazeretler sunmadıklarını söyledi.
YASED ile çok sık bir araya geldiklerini ve üyelerin sorunlarını dinlediklerini ifade eden Zeybekci, ilgili bakanlıklarla da görüşerek, sorunları hızla çözdüklerini anlattı.
Zeybekci, Türkiye'nin yıllık yüzde 6'lar düzeyinde büyüme ve her yıl 1,1 milyon kişiye iş bulma zorunluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Global bir aktör olarak iddialı hedeflerimiz var. Global bir aktörsek, uluslararası yatırım bizim için büyümemiz, gelişmemiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için olmazsa olmazlarımızdan birisi. Bizim için YASED ve uluslararası yatırımcılar son derece önemli. Onların her daim Türkiye'deki yatırım, üretim ortamıyla ilgili görüşleri bizim için son derece önemli." diye konuştu.
Türkiye'yi tercih eden uluslararası yatırımcının önemini vurgulayan Zeybekci, "Tüm yatırım ortamıyla ilgili kesinlikle böyle bir ayrımımız yok. Uluslararası yatırımcı aslında daha kıymetli. Bizimle aynı kaderi paylaşmak için buradaysa, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili aynı gayret içinde olmak için buradaysa,Türkiye ile beraber büyümek gibi hedef içindelerse, bizim başımızın üstünde yerleri var. Bu, sloganik bir söz değil. Bizim için çok değerlisiniz, bizim için çok kıymetlisiniz." ifadelerini kullandı.
Zeybekci, Türkiye'nin yatırımcılar için sunduğu fırsatlar ve ortaya koyduğu hedefler olduğunu, bu hedeflerin de ayaklarının yere bastığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin, son 15 yıllık performansına bakarsak, gelecekle ilgili ne kadar büyük fırsatları barındırdığını görüyoruz. Soruyorum size, hangi ülkede önümüzdeki 10 yılda enerji üretim ve tüketimini iki katından fazla artırmak gibi bir fırsat var? Hangi sektörde sadece ulaştırmada 150 milyar dolarlık yatırım imkanı var.? Hangi ülkede haberleşme, iletişimle ilgili imkan var? Hangi ülke önümüzdeki 10 yılda milli gelirini iki katından fazla artırmak gibi hedef ortaya koyuyor? Bunu da sağlam temellere dayalı şekilde ortaya koyuyor. Türkiye çok kıymetli, siz de çok kıymetlisiniz. Türkiye, tek başına Türkiye değil. Devasa kültür coğrafyası, coğrafi anlamda da ekonomik anlamda da fırsatlar coğrafyasının orta yerinde bir ülke. Fırsatları birlikte değerlendireceğiz. Hükümet olarak dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemlerini sunduğumuzu iddia ediyoruz. En iddialı yatırım teşvik sistemimiz yoksa, sizlerin önerilerini bekliyoruz. Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi illaki Türkiye'de, bizde olacak. Bizden daha iyi fırsat ve imkanları size hiç kimse sağlayamayacak."
Zeybekci, yarın da Maliye Bakanı Naci Ağbal başkanlığında otomotiv sanayicileriyle toplantı yapacaklarını, bu toplantıda da sektörün vergi sistemiyle ilgili talep ve isteklerini ele alacaklarını söyledi.
(AA)
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