Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı

Son Güncelleme 12 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:18 |12 dakika önce

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "2018 teknolojide atılım yılı olacak. Bu atılımı yerli ve milli bir üretim politikasıyla hayata geçireceğiz" - "Bu yıl, Ar-Ge merkezi sayımızı bine, tasarım merkezi sayımızı 250’ye, teknopark sayımızı 80’e çıkaracağız" - "Artık net olarak görülmüştür ki Türkiye, yabancı yatırım için son derece uygun bir ortama sahiptir"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli ve milli üretim politikasıyla 2018'in "teknolojide atılım yılı" olacağını belirterek, "Bu yıl, Ar-Ge merkezi sayımızı bine, tasarım merkezi sayımızı 250'ye, teknopark sayımızı 80'e çıkaracağız." dedi. Ekonomi Bakanlığı ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı, Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, ​büyüyen ve kalkınan Türkiye yolunda, YASED'in aldığı sorumluluğun önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin dışa açılmasında ve gelişmesinde yabancı sermayeninbüyük katkısının olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihin hiçbir döneminde içe kapanan, kendi kabuğuna çekilen bir ülke olmadığını vurgulayan Özlü, aksine çok yönlü, dünyanın gerisine düşmeyen, trendleri doğru okuyan, kendi ekonomisini zor şartlara karşı dirençli kılan istikrarlı politikalarıyla Türkiye'nin vizyoner bir duruş sergilediğini ifade etti. Özlü, tamamen siyasi nedenler ve düşmanca tavırlarla Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alanlara karşı asla geri adım atmadıklarını, kimsenin Türkişe ekonomisini manipüle etmesine izin vermediklerini bildirdi.

- "2017 Türkiye ekonomisi için parlak bir yıl oldu" Türkiye ekonomisi için 2017'nin parlak bir yıl olduğunu dile getiren Özlü, şöyle devam etti: "Uyguladığımız ekonomi politikaları sayesinde, başta finans olmak üzere, bütün sektörlerimiz dayanıklı ve dirençli olduklarını ispatladılar. Artık net olarak görülmüştür ki, Türkiye, yabancı yatırım için son derece uygun bir ortama sahiptir. Doğrudan yabancı yatırım, güvenli ülkeler arar. Türkiye, herkes için güvenli bir ülkedir. 30 milyona yakın genç ve dinamik nüfusumuz, en büyük güvencemizdir. Sanayimiz, 2017 yılının birinci çeyreğinde yüzde 6,8, ikinci çeyreğinde yüzde 7,2 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 14,8 büyümüştür. İhracatımızın yüzde 94'ünü sanayi ürünleri oluşturuyor." Özlü, sürdürülebilir, rekabetçi, yatırım iklimini iyileştirici, yatırımların önündeki engelleri kaldıran politikaları oluşturmak ve takip etmek için çaba sarf ettiklerini, yüksek teknolojiye ve yerli üretime odaklandıklarını vurguladı. 2018'in teknolojide atılım yılı olacağına işaret eden Özlü, bu atılımı yerli ve milli bir üretim politikasıyla hayata geçireceklerini söyledi.