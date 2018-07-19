Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali

Bursa'da çekimleri devam eden filmin temasının Hazreti Mevlana'ya ait olduğunu anlatan Sürmeli, "Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsü üzerinden savaşın mağdur kadınlarını kaleme alan bir yazarın öyküsü. Yazara oyuncu Reyhan İlhan hayat veriyor. Reyhan İlhan, yazarın hikayesini yaşayarak canlandırıyor. Biz de çok etkileniyoruz, duygusal anlar yaşıyoruz. Bundan sonra Bosna Savaşı'nı anlatan bir film çekeceğiz. İnşallah yaptığımız filmlerle dünyadaki diğer festivallere katılacağız." diye konuştu.

- "Kendimi bu filme çok kaptırdım"

Oyuncu Reyhan İlhan da böyle bir projede yer aldığı için mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Çok duygusal, kendisini insanlığa adayan bir karakteri canlandırıyorum. Senaryo gereği belirli bir zamandan sonra alzaymır hastası oluyorum. Kızımı bile tanımazken sadece ve sadece acı çeken o insanların isimleri aklımda kalıyor. Gerçekten çok duygusal. Kendimi bu filme çok kaptırdım. Bu filmin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa'daki çekimlerin 3 gün süreceği bildirildi.

