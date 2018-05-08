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Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'daki 4 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi başladı - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: - "Kongrede dünyanın, temiz geleceğin ve insanlığın sağlıklı yaşamı için derin anlamlar ifade eden, estetik, teknik ve sosyal konular ele alınacak"

Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'daki 4 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi başladı.

İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Ömer Abdullah Kadı, bir otelde düzenlenen kongre açılısında yaptığı konuşmada, daha yaşanılabilir çevreler ve daha huzurlu toplumlar için bütün insanlığa bazı görevler düştüğünü söyledi.

Konya'nın özellikle yeşil alanlar konusunda İslam dünyasına önderlik yapan şehirlerden biri olduğunu belirten Kadı, "Bu şehirde yapılan belediyecilik hizmetlerinin ibadet aşkı ile yapıldığına hep beraber şahitlik etmekteyiz. Tüm dünyada insanların, özellikle makam ve mevki sahiplerinin bu konuda üzerine düşenleri yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

İslam dininin insana, bütün varlığa ve çevreye önem verdiğini dile getiren Kadı, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz yolun hakkını vererek yürümemiz gerektiğini tavsiye eder. Doğru yolu göstermek ve yolun hakkını vermek bizim üzerimize düşen bir sorumluluktur. İnsanların birbirlerine yardımları neticesinde daha iyi, daha yaşanılabilir bir mekan ile insan topluluğu ortaya çıkacaktır. Şehirlerde daha güzel bir mekan oluşturmak, o şehirde yaşayan insanların daha güzel bir hayat yaşamalarına yardımcı olacaktır. İslam dini kıyamet saati bile olsa elimizdeki fidanı acilen dikmemizi buyurur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın bir tarih, kültür, tarım ve turizm şehri olduğunu anlattı. Son yıllarda yeşil dokunun hem il hem de ülke genelinde arttığına dikkati çeken Altay, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün her yıl ektiği milyonlarca fidan büyüdükçe Konya'mız bozkırın ortasından bir vaha gibi ortaya çıkıyor. Yeşil ve başkent ifadeleri insana, medeniyete, sosyal hayata, estetik duruşa yakışan ve insanlığa anlam katan değerler silsilesidir. "

Yeşil Başkentler Kongresi'nin hem Türkiye'nin tanınmasına hem de daha iyi bir dünyaya vesile olacağını belirten Altay, "Kongrede, dünyanın, temiz geleceğin ve insanlığın sağlıklı yaşamı için derin anlamlar ifade eden, estetik, teknik ve sosyal konular ele alınacak. Kongrede bilim ve düşünce insanlarını bu temada buluşturarak fikir alışverişinde bulunmayı, katılımcıların ortak kararıyla oluşturulacak bir platformla bunu ileriye taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Kongrede 46 ülkeden 70 katılımcı 286 sunum yapacak"

Altay, 4 gün sürecek ve 11 Mayıs'ta sona erecek kongrede, Türkiye'deki ve dünyadaki yeşil, çevreci gelişmelerin masaya yatırılacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Böylece, evrensel değerlerle yaşanabilir şehirlerin çerçevesi çizilecek, geleceğin vizyon şehirleri ortaya konacaktır. Kongrede 46 ülkeden 70 katılımcı 41 oturumda toplamda 286 sunum yapacak, sonrasında da misafirlerimizin, şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarını incelemesine imkan sunulacaktır."

Kongreye, yurt içi ve yurt dışından temsilciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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