Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'daki 4 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi başladı.

İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Ömer Abdullah Kadı, bir otelde düzenlenen kongre açılısında yaptığı konuşmada, daha yaşanılabilir çevreler ve daha huzurlu toplumlar için bütün insanlığa bazı görevler düştüğünü söyledi.

Konya'nın özellikle yeşil alanlar konusunda İslam dünyasına önderlik yapan şehirlerden biri olduğunu belirten Kadı, "Bu şehirde yapılan belediyecilik hizmetlerinin ibadet aşkı ile yapıldığına hep beraber şahitlik etmekteyiz. Tüm dünyada insanların, özellikle makam ve mevki sahiplerinin bu konuda üzerine düşenleri yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

İslam dininin insana, bütün varlığa ve çevreye önem verdiğini dile getiren Kadı, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz yolun hakkını vererek yürümemiz gerektiğini tavsiye eder. Doğru yolu göstermek ve yolun hakkını vermek bizim üzerimize düşen bir sorumluluktur. İnsanların birbirlerine yardımları neticesinde daha iyi, daha yaşanılabilir bir mekan ile insan topluluğu ortaya çıkacaktır. Şehirlerde daha güzel bir mekan oluşturmak, o şehirde yaşayan insanların daha güzel bir hayat yaşamalarına yardımcı olacaktır. İslam dini kıyamet saati bile olsa elimizdeki fidanı acilen dikmemizi buyurur."