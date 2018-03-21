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Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Karaman Nijerya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Karaman Nijerya'da

Uluslararası Yeşilay Federasyon Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, "Uluslararası Bağımlılık ve Önleme Sempozyumu"na katılmak için Nijerya'ya geldi.

Ziyaret çerçevesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karaman, Yeşilayın yaklaşık 100 yıldan beri sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve son dönemde de teknoloji bağımlılığı gibi konularda mücadele ettiğini söyledi.

Karaman, 4 yıl içinde 40 ülkede Yeşilay kurulduğunu belirterek, bunların arasında Nijerya'nın da bulunduğunu anlattı.

İhsan Karaman, Türkiye Yeşilayı olarak Nijerya Yeşilayına her konuda destek sağladıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. İhsan Karaman Uluslararası Yeşilay Federasyon

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