Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Karaman Nijerya'da

Uluslararası Yeşilay Federasyon Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, "Uluslararası Bağımlılık ve Önleme Sempozyumu"na katılmak için Nijerya'ya geldi.
Ziyaret çerçevesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karaman, Yeşilayın yaklaşık 100 yıldan beri sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve son dönemde de teknoloji bağımlılığı gibi konularda mücadele ettiğini söyledi.
Karaman, 4 yıl içinde 40 ülkede Yeşilay kurulduğunu belirterek, bunların arasında Nijerya'nın da bulunduğunu anlattı.
İhsan Karaman, Türkiye Yeşilayı olarak Nijerya Yeşilayına her konuda destek sağladıklarını söyledi.
Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum