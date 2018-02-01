Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda çeyrek final müsabakaları tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın çeyrek finalinde Çin, Sırbistan'ı 67-56, Litvanya'da Bosna Hersek'i 124-66 yendi.
Çeyrek final maçlarında Fransa, Türkiye 15 Yaş Altı Takımı'nı 92-65 yenerken, Arjantin de Türkiye 16 Yaş Altı Takımı'nı 74-64 mağlup etti.
Yarı finalde, Litvanya-Arjantin ve Çin-Fransa karşı karşıya gelecek.
(AA)
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