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Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, Sakarya'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 23:42 | Son Güncelleme 7 saat önce

Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, Sakarya'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Türkiye 15 Yaş Altı Takımı, Bosna Hersek'e 76-70 mağlup oldu.

Organizasyonda Türkiye 16 Yaş Altı Takımı ise Litvanya'ya 82-61 yenildi.

Turnuvada Arjantin, Çin'i 87-86, Fransa da Sırbistan'ı 76-55 mağlup etti.

(AA)

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