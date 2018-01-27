Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, Sakarya'da başladı.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Türkiye 15 Yaş Altı Takımı, Bosna Hersek'e 76-70 mağlup oldu.
Organizasyonda Türkiye 16 Yaş Altı Takımı ise Litvanya'ya 82-61 yenildi.
Turnuvada Arjantin, Çin'i 87-86, Fransa da Sırbistan'ı 76-55 mağlup etti.
(AA)
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