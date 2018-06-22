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Uluslararası Yoga Günü Nişantaşı Sanat Parkı’nda kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

YOGA tutkunları, 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü’nü Nişantaşı Sanat Parkı’nda yoga yaparak kutladı.

Uluslararası Yoga Günü Nişantaşı Sanat Parkı’nda kutlandı

İSTANBUL,(DHA)- YOGA tutkunları, 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü’nü Nişantaşı Sanat Parkı’nda yoga yaparak kutladı.

Şişli Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 yoga tutkunu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyga, Hindistan İstanbul Başkosolons vekili Purnojyoti Mukherjee de katıldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimde açık havada keyifli anlar yaşayan katılımcılar, yaptıkları yoganın ardından hep birlikte mudralarla dans etti. Yoga tutkunları daha sonra Taka Dihmi Dans grubunun gösterisini izledi.

“HERKES YOGA YAPMAYA KATILSIN VE DENEYİMLESİN”

Kalabalıkla yoga yapmaktan keyif aldığını söyleyen Özlem Yazıcı,”Çok eğlenceli ve keyifli bir ortamdayız. Hem bütünün parçası olup, hem de onlardan bağımsız olmak güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes yoga yapmaya katılsın ve deneyimlesin” dedi.

“YOGA HAYATI VE İNSANLARI SEVMEK DEMEK”

Yoga yapmaya gelen Azerbaycanlı Rahman Mohammed Zade ise,”Yoga birbirine bağlanmak, sağlık, spor, hayatı ve insanları sevmek, saygı, birlik ve dostluk demektir” diye konuştu.

“YOGA YAPAN İNSANLARIN SAYISI ARTTIKÇA KENDİSİYLE BARIŞIK İNSANLAR ÇOĞALIYOR”

Spora verdikleri önemi dile getiren Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü,”Tüm yoga tutkunlarını bir araya getirdik. Yoga bilincimizi yükseltmek ve daha huzurlu bireyler olmak için ideal bir spor. Yoga yapan insanların sayısı arttıkça kendisiyle barışık insanlar çoğalıyor. Bu tarz etkinlikleri Şişli’de artırmak istiyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Uluslararası Yoga Günü Nişantaşı Sanat Parkı’nda kutlandıUluslararası Yoga Günü Nişantaşı Sanat Parkı’nda kutlandıUluslararası Yoga Günü Nişantaşı Sanat Parkı’nda kutlandıUluslararası Yoga Günü Nişantaşı Sanat Parkı’nda kutlandı

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