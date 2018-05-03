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Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri, 7 Mayıs'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

İSTANBUL (AA) - İslam'ın kutsal kabul ettiği 3 şehirden biri olan Kudüs'ün simgelerinden Zeytin Dağı'nın adını taşıyan, "Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri", 7 Mayıs'ta sahiplerini bulacak.

Kudüs Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kudüs Platformu iş birliğinde gerçekleştirilecek ödül töreninde, bölge barışının tesisine katkıda bulunan her inanç ve düşünceden kişi, kurum ve gruplara ödülleri takdim edilecek. Dünyada barışa katkı sunan kişi ve kurumların gayretlerine destek vererek motivasyonlarını arttırmak için verilecek ödüllerin, aktivizm, sanat, düşünce, siyaset ve akademi alanlarında dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, ödül töreninin bu yıl ilk kez düzenlendiği kaydedilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Ödül töreninde Filistin'in bağımsızlık mücadelesini çizgileriyle ve Hanzala karakteriyle tüm dünyaya duyuran Naci el Ali'ye, Endonezya'da Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan Adara Relief International adlı sivil toplum örgütünün kurucusu aktivist Noor Fitri'ye, 10 yaşından itibaren kalbi mazlumlar için çarpan ve 24 yaşındayken İsrail devleti görevlilerince zırhlı buldozerle ezilerek katledilen Rachel Corrie'ye ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerine yönelik farkındalığı arttırmak için ülkesi İsveç'ten Kudüs'e 5 bin kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren Benjamin Ladraa'ya ödül takdim edilecek."

2014 yılında işgalci Yahudiler tarafından benzin içirilip yakılarak şehit edilen 16 yaşındaki Muhammed Ebu Hudayr'ın ailesinin de konuklar arasında yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Filistinlilerin 70 yıl önce İsrail'in kurulması ile zorunlu göçe mecbur bırakıldığı 15 Mayıs'ın yıl dönümüne günler kala verilecek ödüller, bölgede barışın tesisi için mücadele eden dünya vatandaşlarını onurlandırmayı ve bu yöndeki çalışmaları yüreklendirmeyi amaçlıyor." denildi.

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Kudüs Platformu Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri

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