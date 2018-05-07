İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere şu ana kadar 31 milyar dolar yardımda bulunduklarını belirtti.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptığı çalışmalara destek olmak üzere Batı'nın 3 milyar avro ve ardından bir 3 milyar avro daha yardım sözü verdiğini hatırlattı.
Avrupa'nın ayrıca AB tam üyelik müzakereleri çerçevesinde yapmaları gereken ama sürekli geciktirdikleri serbest dolaşım hakkı ve fasılların aşılması olmak üzere çeşitli konularda ilerleme taahhüdünde bulunduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz ülkemizde hala 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmeyi sürdürüyoruz. En ufak bir tereddüdümüz yok, yardım gelse de gelmese de biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız yardım, 31 milyar dolar oldu. Biz bunu asli görevimiz telakki ediyoruz. Bereketi de geliyor. Avrolar gelse de gelmese de bereketi var. Şu ana kadar verdikleri 1 milyar 850 milyon avro, söz 6 milyon avro. İşte Batı bu. Onun için Batı'yı iyi tanıyın, iyi bilin ve biz iyi biliyoruz. İyi tanıdım 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaşamımda. Diğer tüm ülkelerden ve kurumlardan gelen yardımlar ise BM'yi kastediyorum o da 550 milyon dolar. Bunlar bu. Buna karşılık aynı kesimler Suriye'de yaptıkları birkaç saatlik operasyonda bilmem kaç yüz milyon dolarlık bomba kullanmış olmayı böbürlenerek anlatıyorlar. Bu kadar silah kullanıyorsunuz.
5 bin tır silah oraya geliyor. 2 bin kargo uçağıyla silah geliyor. Bunun bedeli ne? Bunlar kime karşı geliyor. Gelse gelse bunlar Türkiye'ye karşı geliyor. Çünkü sınırda Türkiye var, başka birisi yok. 20 tane üs var sadece ABD'nin. Bu üsler ne iş görür? Kime karşı? Bütün bunları sorduğumuz zaman 'Biz hepsinin seri numaralarını aldık, savaş bitince silahların hepsini alıp gideceğiz.' Kimi aldatıyorsunuz? Biz bunları Irak'ta gördük. Irak'ta siz hiçbir silah almadınız. Biz daha sonra o silahların bir kısmını, PKK'nın elinden topladık. Biz bunları biliyoruz. İnsanları öldürmek için gösterdikleri gayreti, harcadıkları paranın onda birini insanları yaşatmak için kullansalar muhtemelen bütün sorunlar çözülecek ama böyle bir dert yok."
- "Bizlere düşen mücadeleyi sürdürmek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak kim ne yaparsa yapsın eldeki güç ve imkanları Filistin, Suriye, Afrikalılar başta olmak üzere insanlığın yararı için kullanmayı sürdüreceklerini belirterek, "Rabb'imizin emrine ve ecdadımızın bıraktığı mirasa uygun şekilde nerede bir mazlum varsa yanında olmak için daha çok çalışacağız." dedi.
Birey ve toplum olarak Filistin meselesi konusunda gösterilen duruşun, insanlığa karşı sorumlulukların ne düzeyde yerine getirildiğinin ölçüsü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Davos'ta 'one minute' derken, sadece kendimizin değil, milletimizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, Filistin meselesine vicdani bakış sahibi herkesin hissiyatını dile getirdik. Ne zaman ki insanlığın tamamı, zalimlere 'one minute' deme noktasına gelirse, işte o zaman bu zulüm bitme sürecine girmiş demektir." diye konuştu.
Bir kez gerçekleştirdiği İsrail seyahatini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Filistin tarafına geçeceğiz, bize bayağı çile çektirdiler. Arabayı aradılar, yarım saat, 45 dakika oyaladılar. Bırakıp dönmek mümkün değil, onu da yapamıyorsun fakat ikili görüşmede enteresan bir şey anlattı Şaron. Söylediği şuydu; 'Hayatta en çok zevk aldığım şey, Filistinlileri öldürürken tank üstündeki görevimdi.' Düşünebiliyor musunuz, bu insanların karakteri, yapısı bu. Ne oldu sonra? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Onun için adil olacaksın, dürüst olacaksın, zulmetmeyeceksin. Bizlere düşen inşallah o güne kadar mücadeleyi sürdürmek, her platformda Filistinli kardeşlerimizin seslerini duyurmak, yanlarında olmaktır."
Erdoğan, şair Nizar Kabbani'nin "Kudüs" adlı şiirinin "Ey Kudüs, ey hüzünler şehri / Ey gözlerinden kocaman yaşlar akan / Kim durduracak düşmanları / Üzerine çullanan, ey dinlerin incisi / Kim silecek kanları duvarlarından / Ey Kudüs, ey şehrim / Ey Kudüs, ey sevgilim / Yarın, yarın çiçek açacak limon / Sevinecek yeşil sümbüller ve zeytin / Gözler gülecek / Geri dönecek göçmen güvercinler / Tertemiz yuvasına / Ve geri dönecek çocuklar oynamaya / Buluşacak babalarla oğullar / Ey memleketim / Ey barış ve bereket şehri" dizelerini okudu.
Barış ve bereket şehri Kudüs ve Filistinliler için mücadele edenleri tebrik eden Erdoğan, "Zeytindağı'ndan Kudüs'e baktığımızda huzuru ve barışı göreceğimiz günleri Rabb'imden özellikle niyaz ediyorum." dedi.
(Bitti)
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