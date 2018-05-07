İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere şu ana kadar 31 milyar dolar yardımda bulunduklarını belirtti.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptığı çalışmalara destek olmak üzere Batı'nın 3 milyar avro ve ardından bir 3 milyar avro daha yardım sözü verdiğini hatırlattı.

Avrupa'nın ayrıca AB tam üyelik müzakereleri çerçevesinde yapmaları gereken ama sürekli geciktirdikleri serbest dolaşım hakkı ve fasılların aşılması olmak üzere çeşitli konularda ilerleme taahhüdünde bulunduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz ülkemizde hala 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmeyi sürdürüyoruz. En ufak bir tereddüdümüz yok, yardım gelse de gelmese de biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız yardım, 31 milyar dolar oldu. Biz bunu asli görevimiz telakki ediyoruz. Bereketi de geliyor. Avrolar gelse de gelmese de bereketi var. Şu ana kadar verdikleri 1 milyar 850 milyon avro, söz 6 milyon avro. İşte Batı bu. Onun için Batı'yı iyi tanıyın, iyi bilin ve biz iyi biliyoruz. İyi tanıdım 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaşamımda. Diğer tüm ülkelerden ve kurumlardan gelen yardımlar ise BM'yi kastediyorum o da 550 milyon dolar. Bunlar bu. Buna karşılık aynı kesimler Suriye'de yaptıkları birkaç saatlik operasyonda bilmem kaç yüz milyon dolarlık bomba kullanmış olmayı böbürlenerek anlatıyorlar. Bu kadar silah kullanıyorsunuz.