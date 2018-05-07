Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül töreninde Filistin'in bağımsızlık mücadelesini çizgileriyle ve Hanzala karakteriyle tüm dünyaya duyuran Naci el Ali'ye, Endonezya'da Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan Adara Relief International adlı sivil toplum örgütünün kurucusu aktivist Nur Fitri Taher'e, 24 yaşındayken İsrail devleti görevlilerince zırhlı buldozerle ezilerek katledilen Rachel Corrie'ye ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerine yönelik farkındalığı artırmak için ülkesi İsveç'ten Kudüs'e yürüyen Benjamin Ladraa'ya "Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülü" takdim edildi.

ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin annesi Cindy Corrie, ödül alırken yaptığı konuşmada, Kudüs Platformu'na ödül dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Rachel adına ödül aldıkları için son derece mutlu olduklarını dile getiren Corrie, "Türkiye'deki insanların ailemize dayanışma içinde olduğunun farkındayız. Rachel Gazze'ye bir dünya vatandaşı olarak gitti ve şu an her zamankinden daha fazla dünya vatandaşı olarak yıkıcı milliyetçiliği ve ırkçılığı reddetmeliyiz. Bizi bölen bu şeyi reddetmeliyiz. İnsan hakları ve iyiliği için çalışmalıyız. Kudüs evrensel bir şehir ve bütün dünya vatandaşlarına ait olmalı. Filistin sakinlerinin bütün hakları mutlaka geri verilmelidir." diye konuştu.

Baba Craig Corrie ise geçen günlerde Filistinlilerin vahşice öldürüldüğüne bir kez daha tanıklık ettiklerini dile getirerek, "İnsanlar haklarını ararken bunlar gerçekleşti. Dünya vatandaşları olarak bizim yükümlülüklerimiz var. Yaşamları korumalıyız. Özgürlüğün yanında durmalıyız." dedi.

Törende ödüle layık görülen ve ülkesi İsveç'ten Filistin'e yürüyen aktivist Benjamin Ladraa ise barışa ve eşitliğe inandığını dile getirerek, "Adalete inanıyorum. İnsan onurunun önemine inanıyorum. Neden bize aktivist deniyor? Bu kelimenin kendisi diğer insanları aktif olmadığını anlatıyor bize. Bir işgal varken, çocuklar hapsedilirken, insanlar barışçıl gösterilerde vurulurken biz nasıl aktivist olmayalım? Neden eyleme geçmiyoruz? Bazen ne yapılacağını bilmek zor oluyor? Dünya büyük bir yer. Çok fazla adaletsizlik var." diye konuştu.