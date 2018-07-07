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Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

Ordu'nun Gölköy ilçesinde düzenlenen festival kapsamında yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi - Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert: - "Kültür, örf ve adetlerimizi ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de güreşlerimiz. Bu nedenle festivalimizde buna önem veriyoruz"

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesince, Uluvahta Yaylası'nda organize edilen festivalin ikinci gününde yağlı güreş gerçekleştirildi.

Farklı yaş kategorilerinde er meydanına çıkan güreşçiler, rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Vatandaşlar, başpehlivanların da yer aldığı müsabakalara ilgi gösterdi.

Yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinliğe katılanlar hem eğlendi hem de doğada piknik yapma imkanı buldu.

Festival, yarın yapılacak konser etkinlikleriyle sona erecek.

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Karadeniz yaylalarının hepsinin ayrı güzel olduğunu söyledi.

Tabiat güzelliklerini içinde barındıran Uluvahta Yaylası'nın ise görülmesi gereken bir yayla olduğunu belirten Mert, "5-6 kilometre ileride de Ulugöl var. Bu havza turizme açılmaya başlayan bir alan. Üç günlük festivalimiz dün itibarıyla yöresel yarışmalarla başladı. Bugün güreşlerimiz ve yöresel sanatçılarımızın yer alacağı konser programı var. Yarın da ulusal sanatçılarımız olacak ve etkinliğimiz bitecek." dedi.

Mert, güreşin ata sporu olduğunu ve uzun yıllardır ilçede bu spora önem verdiklerini vurgulayarak, "Kültür, örf ve adetlerimizi ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de güreşlerimiz. Bu nedenle festivalimizde buna önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

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festival Gölköy ordu Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali

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