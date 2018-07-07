Ordu'nun Gölköy ilçesinde Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesince, Uluvahta Yaylası'nda organize edilen festivalin ikinci gününde yağlı güreş gerçekleştirildi.
Farklı yaş kategorilerinde er meydanına çıkan güreşçiler, rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Vatandaşlar, başpehlivanların da yer aldığı müsabakalara ilgi gösterdi.
Yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinliğe katılanlar hem eğlendi hem de doğada piknik yapma imkanı buldu.
Festival, yarın yapılacak konser etkinlikleriyle sona erecek.
Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Karadeniz yaylalarının hepsinin ayrı güzel olduğunu söyledi.
Tabiat güzelliklerini içinde barındıran Uluvahta Yaylası'nın ise görülmesi gereken bir yayla olduğunu belirten Mert, "5-6 kilometre ileride de Ulugöl var. Bu havza turizme açılmaya başlayan bir alan. Üç günlük festivalimiz dün itibarıyla yöresel yarışmalarla başladı. Bugün güreşlerimiz ve yöresel sanatçılarımızın yer alacağı konser programı var. Yarın da ulusal sanatçılarımız olacak ve etkinliğimiz bitecek." dedi.
Mert, güreşin ata sporu olduğunu ve uzun yıllardır ilçede bu spora önem verdiklerini vurgulayarak, "Kültür, örf ve adetlerimizi ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de güreşlerimiz. Bu nedenle festivalimizde buna önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi
HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum