"Umarım 'Ahlat Ağacı' bizi biraz daha iyileştirir"

İSTANBUL (AA) - Nuri Bilge Ceylan'ın prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan son filmi "Ahlat Ağacı"nın basın gösterimi yapıldı. Filmin oyuncuları, Kanyon AVM'de yapılan gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Murat Cemcir, uzun süren çalışmalarla büyük emekler harcanan filmin kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Senaryo çalışmalarının bir yıl sürdüğüne dikkati çeken Cemcir, "8 Hafta ön hazırlık, 4 ay çekim, 1 sene kadar da kurgusu sürdü. O yüzden Fransa'da 15 dakika alkışlandığını düşünüyorum." dedi. Cemcir, filmin bir baba oğul hikayesini konu edindiğine işaret ederek, "Özellikle 'Sinan' (Doğu Demirkol), herkese her şeyi söyleyebiliyor, birileri de söyleyemiyor. Birileri konuşur birileri susar ya, sustuklarımızın hepsini yazmış Nuri Bilge Ceylan, eşi (Ebru Ceylan) ve Akın Aksu." diye konuştu. - "Tamamen insani bir yerden bakıyor" Filmde çok güzel sahnelerin olduğunu aktaran oyuncu, konunun politik hiçbir alt yapısı olmadan, tamamen insani bir yerden bakılarak ortaya koyulduğunu ifade etti.

Murat Cemcir, çok değerli oyuncularla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Herkese hak veriyorsun, hiç kimseye hak vermiyorsun filmi izlerken. O da Nuri Bilge Ceylan'ın alamet-i farikası. Bu filmin içerisinde olmak çok değerli bir şeydi benim için. Umarım seyirci çok beğenir ve yeteri kadar gişe yapar. En azından genç sinemacı arkadaşları cesaretlendirir, seyirciyi de ülkeye ve geleceğe umutla bakacak insanlar yapar, bizi biraz daha iyileştirir." Tek kişilik gösterileriyle adını duyuran Aydın Doğu Demirkol da çekimler sırasında senaryo gereği çok yürüdüğünü ve fiziksel açıdan zorlandığı zamanlar olduğunu dile getirdi. Nuri Bilge Ceylan'la çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Demirkol, "Kitabını bastırmaya çalışan bir çocuğun, toplumdaki bütün otoritelerle imtihanı gibi. Birçok zorlukla karşılaşıyor, birçok insana kendini ispat etmeye çalışıyor. Baba da çocuğun hayatındaki en büyük parça. Asıl en büyük imtihanı da baba. Çünkü babayla imtihanı bir yerde kendisiyle de imtihanı gibi. Filmin en orijinal karakteri de baba. Ben okuduğumda keşke yaşım tutsaydı da baba olsaydım dedim. Murat ağabeyin komedyen kimliğini kullanabileceği bir roldü." ifadelerini kullandı.