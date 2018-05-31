HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Umarım 'Ahlat Ağacı' bizi biraz daha iyileştirir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Murat Cemcir: - "Herkese hak veriyorsun, hiç kimseye hak vermiyorsun filmi izlerken. Umarım seyirci çok beğenir ve yeteri kadar gişe yapar. En azından genç sinemacı arkadaşları cesaretlendirir, seyirciyi de ülkeye ve geleceğe umutla bakacak insanlar yapar, bizi biraz daha iyileştirir"

İSTANBUL (AA) - Nuri Bilge Ceylan'ın prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan son filmi "Ahlat Ağacı"nın basın gösterimi yapıldı.

Filmin oyuncuları, Kanyon AVM'de yapılan gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Murat Cemcir, uzun süren çalışmalarla büyük emekler harcanan filmin kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Senaryo çalışmalarının bir yıl sürdüğüne dikkati çeken Cemcir, "8 Hafta ön hazırlık, 4 ay çekim, 1 sene kadar da kurgusu sürdü. O yüzden Fransa'da 15 dakika alkışlandığını düşünüyorum." dedi.

Cemcir, filmin bir baba oğul hikayesini konu edindiğine işaret ederek, "Özellikle 'Sinan' (Doğu Demirkol), herkese her şeyi söyleyebiliyor, birileri de söyleyemiyor. Birileri konuşur birileri susar ya, sustuklarımızın hepsini yazmış Nuri Bilge Ceylan, eşi (Ebru Ceylan) ve Akın Aksu." diye konuştu.

- "Tamamen insani bir yerden bakıyor"

Filmde çok güzel sahnelerin olduğunu aktaran oyuncu, konunun politik hiçbir alt yapısı olmadan, tamamen insani bir yerden bakılarak ortaya koyulduğunu ifade etti.

Murat Cemcir, çok değerli oyuncularla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkese hak veriyorsun, hiç kimseye hak vermiyorsun filmi izlerken. O da Nuri Bilge Ceylan'ın alamet-i farikası. Bu filmin içerisinde olmak çok değerli bir şeydi benim için. Umarım seyirci çok beğenir ve yeteri kadar gişe yapar. En azından genç sinemacı arkadaşları cesaretlendirir, seyirciyi de ülkeye ve geleceğe umutla bakacak insanlar yapar, bizi biraz daha iyileştirir."

Tek kişilik gösterileriyle adını duyuran Aydın Doğu Demirkol da çekimler sırasında senaryo gereği çok yürüdüğünü ve fiziksel açıdan zorlandığı zamanlar olduğunu dile getirdi.

Nuri Bilge Ceylan'la çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Demirkol, "Kitabını bastırmaya çalışan bir çocuğun, toplumdaki bütün otoritelerle imtihanı gibi. Birçok zorlukla karşılaşıyor, birçok insana kendini ispat etmeye çalışıyor. Baba da çocuğun hayatındaki en büyük parça. Asıl en büyük imtihanı da baba. Çünkü babayla imtihanı bir yerde kendisiyle de imtihanı gibi. Filmin en orijinal karakteri de baba. Ben okuduğumda keşke yaşım tutsaydı da baba olsaydım dedim. Murat ağabeyin komedyen kimliğini kullanabileceği bir roldü." ifadelerini kullandı.

Gösterime, filmin oyuncularından Hazar Ergüçlü ve Asena Keskinci de katıldı.

- Film hakkında

"Ahlat Ağacı", Ceylan'ın "Koza, "Kasaba", "Mayıs Sıkıntısı", "Uzak", "İklimler", "Üç Maymun", "Bir Zamanlar Anadolu'da" ve Kış Uykusu'nun ardından dokuzuncu filmi olarak sinemaseverlerle buluşuyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın senaryosunu da Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı "Ahlat Ağacı"nda ayrıca, Bennu Yıldırımlar, Tamer Levent, Serkan Keskin, Öner Erkan ve Ahmet Rıfat Sungar da rol alıyor.

Türkiye, Fransa, Almanya, Bulgaristan, Makedonya, Bosna ve İsveç ortak yapımı, 188 dakika süren filmin yapımcılığını ise Zeynep Özbatur Atakan'ın üstleniyor.

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın, babasının borçları altında ezilmesini konu edinen film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Hikayesi Çanakkale merkezinde ve Çan ilçesinde geçen film, üniversiteden mezun olan ve yazdığı kitabı bastırmak için çabalayan Sinan'ın, ailesi ve çevresiyle olan mücadelesini konu ediniyor.

Ahlat Ağacı yarın vizyona girecek.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Harput, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındıHarput, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı
Gebze'de, İYİ Partiler stantlarına saldırı iddiasıyla şikayetçi olduGebze'de, İYİ Partiler stantlarına saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahlat Ağacı Aydın Doğu Demirkol murat cemcir Nuri Bilge Ceylan

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Kuzey Irak şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kuzey Irak şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi

Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi

Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Özel hastanede 'doğum' skandalı!

Özel hastanede 'doğum' skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.