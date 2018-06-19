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"Umarım aynı rüyayı Kandil'in alındığı gün de görürüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik: "Afrin'in alındığı gün, gece rüyama oğlum geldi. 'Oğlum otur, nereden geliyorsun' dediğimde, 'Afrin'i aldık, bugün kurtardık. Ben evime gideceğim artık' dedi. İnşallah oğlum Kandil'i de temizler. Umarım aynı rüyayı Kandil'in alındığı gün de görürüm"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, "Afrin alındığı gün, gece rüyama oğlum geldi. 'Oğlum otur, nereden geliyorsun' dediğimde, 'Afrin'i aldık, bugün kurtardık. Ben evime gideceğim artık' dedi. İnşallah oğlum Kandil'i de temizler. Umarım aynı rüyayı Kandil alındığı gün de görürüm." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonunu, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda Eren Bülbül ile şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi de gönülden destekliyor.

Afrin'in teröristlerden temizlendiği gece oğlunun rüyasına girip kendisine müjdeyi verdiğini belirten şehidin annesi Gedik, Kandil'in temizlendiğini de oğlunu rüyasında görerek öğrenmek istediğini söyledi.

Gerektiği takdirde kalan 2 oğlunu da askere yollayacağını belirten Hatice Gedik, şöyle konuştu:

"Bu yolda, bu uğurda benim oğlum yiğitçe şehit oldu. Canını vatan uğruna seve seve verdi. Gerekirse ben de gider yemeklerini yaparım. Allah oradaki askerlere güç kuvvet versin. Afrin'in alındığı gün gece rüyama oğlum geldi. 'Oğlum otur, nereden geliyorsun' dediğimde, 'Afrin'i aldık, bugün kurtardık. Ben evime gideceğim artık' dedi. İnşallah oğlum Kandil'i de temizler. Umarım aynı rüyayı Kandil'in alındığı gün de görürüm."

Kandil'e yönelik başlatılan operasyonu heyecanla takip ettiklerini söyleyen şehidin babası Ahmet Gedik de bütün memlekette terör örgütünün kökünün kurumasını Allah'tan dilediklerini kaydetti.

Terörün bitirilmesini beklediklerini vurgulayan Gedik, "İnşallah bu hainlerden kurtuluruz. Vatanımız, insanlarımız rahat eder. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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