UMED eğitimleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla sertifikalı Diyarbakır UMED Medya Okulu eğitimlerine Bilgi Evi’nde başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve UMED tarafından mülakatla seçilen öğrencilerin eğitimlerini UMED üstlenecek. Ücretsiz şekilde verilecek eğitimler 8 hafta sürecek. Hafta sonları 15:00 ile 16:30 saatleri arasında yapılacak olan eğitimlerde alanında uzman 16 eğitmen görev yapacak. Medya Okulu’nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmeler, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler öğrencilere aktarılacak. Yeni nesil gazetecilik eğitimlerinin verileceği Medya Okulu’nda alanında uzman ve deneyimli gazeteciler tarafından haber yazım ve teknikleri, polisiye adliye muhabirliği, araştırma ve savaş muhabirliği, haberde kriz ve algı yönetimi, medya analizi, habercilikte uzmanlaşma, televizyon haberciliği, dijital medya, televizyon programcılığı ve medya etiği, sunuculuk ve yayın editörlüğü, değişen medyada televizyonculuk, haber kurgu, yerel yönetimler ve habercilik, kültür sanat muhabirliği ile sosyal medya eğitimleri verilecek.

Eğitim öncesinde öğrencilere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, tarafından belediyenin çalışmalarının anlatıldığı dergiler, not alabilecekleri defter ve kalemlerin yer aldığı hediye çantaları dağıtıldı.