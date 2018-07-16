UMH siyasi anlaşmazlıkların aşılması çağrısını yineledi

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki çatışma taraflarına, siyasi anlaşmazlıkların aşılması çağrısını yineledi.

Serrac'ın Sözcüsü Muhammed es-Sellak, Trablus'daki konsey binasında düzenlenen haftalık toplantıda, konsey başkanı adına söz aldı.

Paris toplantısında alınan kararlara göre, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, anayasaya uygun şekilde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için uygun atmosferin hazırlanması gerektiğini belirten Sellak, ülkedeki çatışma taraflarına da "siyasi anlaşmazlıkların aşılması, bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve egemen kurumların birleştirilmesi" çağrısında bulundu.

Sellak ayrıca Serrac'ın, "Trablus ve El-Beyda'daki merkez bankalarının harcamaları, gelirleri ve işlemlerini gözden geçirmek için uluslararası teknik bir komite kurulması" konusundaki mesajın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından olumlu karşılandığını aktardı.

Söz konusu komiteye ilişkin istişarelerin devam ettiğini belirten Sellak, mutabık kalınması durumunda icraatın başlayacağını söyledi.

Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimden bu yana bazı silahlı gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Petrol zengini ülkede kendilerine ait silahlı güçleri olan hükümetler de iktidar mücadelesi veriyor.

