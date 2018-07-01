ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, "Böyle bir tarzın bu toplumda olması en büyük hüznümüz. Ümit ediyorum bir daha böyle acı hadiseler yaşamayız." dedi.
Çanakkale İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen futsal turnuvasının finalini izleyen Turan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin küçük Eylül'ü büyük bir üzüntüyle defnettiğini söyledi.
Turan, "Toprağın mahcup olduğu anı yaşadık. Allah hiçbir ailemize böylesine bir acı yaşatmasın. Hiçbir evladımıza böylesine bir acı yaşatmasın. Vicdanlarımız ağladı." ifadelerini kullandı.
Saldırının toplumun değerlerine de yapıldığını belirten Turan, şunları kaydetti:
"Böyle bir tarzın bu toplumda olması en büyük hüznümüz. Ümit ediyorum bir daha böyle acı hadiseler yaşamayız. Bir hukukçu olarak, bir avukat olarak, bir vekil olarak ama her şeyden önce 81 milyonun içerisindeki bir kardeşiniz olarak bu davanın taraflarını nihayete erinceye kadar takip edeceğimizi, faillerinin en ağır cezayı alması için takipçi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ailemize Allah’tan rahmet, sabırlar niyaz ediyorum."
Programa, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve vatandaşlar katıldı.
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