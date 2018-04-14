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Ümit Kaftancıoğlu Ardahan’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Ümit Kaftancıoğlu memleketi Ardahan’da, Hanak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.Ümit Kaftancıoğlu, ölümünün 38.

Ümit Kaftancıoğlu Ardahan’da anıldı

Gazeteci-yazar Ümit Kaftancıoğlu memleketi Ardahan’da, Hanak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Ümit Kaftancıoğlu, ölümünün 38. yılında, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya tarafından belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 21. Dönem Milletvekili Faruk Demir, Yazar Yaşar Seymen, yazar Kenan Karabağ, Ümit Kaftancıoğlu’nu anlattı.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Ümit Kaftancıoğlu, yaşamı boyunca herkese ve her şeye yetişmiş ve faydası dokunmuştur bir değerdi. Ümit Kaftancıoğlu, büyük bir edebiyatçı ve çok yönlü bir insandı. Ne mutlu bizlere ki ölümünden 38 yıl sonra bile Ümit Kaftancıoğlu’nun izinden gidiyoruz. Müzik dinliyoruz ve bir konferansta birlikteyiz. Bugüne kadar onu tanıyıp da ondan etkilenmeyen bir insan görmedim. Herkese ve her şeye yetişmiş ve faydası dokunmuştur. Kaftancıoğlu’nun memleketinden gelip de İstanbul’da onun yanına gitmeyen yoktur. Her zaman yöresine ve hemşehrilerine sahip çıkmıştır. Kısacık yaşamında halkını mutlu etmek için mücadele etmiş ve doğru bildiğini söylemekten de geri kalmamıştır. Ve bu uğurda da birçok aydınımız gibi ölümü göze almıştır. Kaftancıoğlu ve onun şahsında aydınlık bir Türkiye uğruna yitirdiğimiz bütün değerlerimizi saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

Ümit Kaftancıoğlu Ardahan’da anıldı

Ümit Kaftancıoğlu Ardahan’da anıldı

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