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Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 10:16 | Son Güncelleme 4 saat önce

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıklayacak.

İstanbul Barosu Başkanlığı eski yönetim kurulu üyesi avukat İsmail Altay sosyal medya hesabından, İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın, 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıklayacağını belirtti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Altay, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, " Prof. Dr. Ümit Kocasakal 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Taksim Point Otel'de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını halka açık olarak gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden vatansever dostlarımız bu basın açıklamasında omuz omuza olacaklar.

O gün ve Atatürk Cumhuriyeti için iktidar yürüyüşümüzde birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyarım. Sevgiler. Av. İsmail Altay" sözleriyle Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Ümit Kocasakal, 1966 yılında, Almanya Köln'de doğdu. Kocasakal'ın babası 1964 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmişti. Ümit Kocasakal 4 yaşında İstanbul Sarıyer'deki babaanne ve dedesinin yanında tek çocuk olarak büyüdü. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ne giren Kocasakal 1986 yılında okulu bitirdi.

1990 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını da tamamladı. Avukatlık stajını Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın yanında yaptı. 4 yıl kadar da Bayraktar hukuk bürosunda avukat olarak çalıştı. Kocasakal, askerliğini 8. Kolordu Komutanlığı'nda askeri savcı olarak yaptı. 1995 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Usul asistanlığı yapmaya başladı. Tezini hazırlamak için Fransa'ya gitti. Tezinin konusu "Kara Para Aklama Suçu" idi. Fransa'da 10 ay kadar kalan Ümit Kocasakal,

2000 yılında tezini bitirerek doktorasını da tamamladı. Aynı yıl hukukçu Hatice Özdemir ile evlendi. 2001 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Kurul Üyeliği görevinde bulundu. 2005 yılında ise "AB Ceza Hukukunun Esasları" adlı çalışması ile birlikte doçent oldu. Prof. Dr.Ümit Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi'nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı" başkanlığı görevine devam ediyor.

Ümit Kocasakal, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda İstanbul Barosu başkanlığına seçildi. 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci, 19 Ekim 2014 üçüncü kez İstanbul Barosu başkanlığı görevine seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Ümit Kocasakal

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
hukuk çular ancak konuşurlar. icraat ları yokdur. hep muhalefet olurlar.chp nin başına iyi bir mühendisveya ekonomist lazım.
Chp kürt işgalinde.İlk önce bunlardan kurtulun.6 oktan biri Türk milliyetçiliğidir.
@smile101 kemal hesap uzmanı değilmi?
ohaaa süper haber
Artık şu koltuklara yapışma sevdasından vazgeçilsin de partiye yeni bir soluk gelsin.Nacizane fikrim de yakışır başkanlığa..
Radikal çıkışlarına devam edecekse kesinlikle aday olmalı
Kocasakal tam isabet olur, sn kılıçtaroğlu o kadar seçim hezimetine rağmen hala görevini bırakmıyorsa o zaman demokrasiden bahsetmeyeceksin sen önce partinde demokrasiyi uygulayacaksın ki demokrasi arayışlarına katılacaksın, artık yeter her seçimde bir umutla sandığa gidiyoruz şişirilmiş araştırma oranları ve arkasından hezimet, muhalefet yapamıyorsun sn kılıçtaroğlu bence ilk kongrede adaylıktan çekilip yeni diri masaya yumruğunu koyacak bir lidere ihtiyacı var chp nin, kocasakalın bunu yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu düşünüyorum, bu benim görüşüm.
KEMALI YEDİRMEYİZ))
hee bi sen kalmıştın zaten.
adam gibi adam,geçmişi çok iyi kaliteli bir lider
ümüt kocasakal önce bir öz eleştiri yapsın ondan sonra aday olsun
umarım yeni genel başkan seçildiğinde chp için hayırlı uğurlu olur. chp li değilim fakat gerçekten muhalefet lideri muhalefet olmayı bilmiyor. ipleri kendi elinde değil çünkü.
İnsallah kk kalır yoksa 2019 da zora girer reis kk ya sonkez ihtiyacımız var
CHP.nin Genel Başkanı kadın olsun hatta Gülay YEDEKÇİ olsun veya yüksek memur-işadamı olmasın milletvekili olmasın asgari ücretli işçi veya düşük dereceli memur olsun veya eşi sigortalı olmayan tek maaşlı 2000 liradan az maaşlı emekli olsun KİM NE KONUŞURSA KONUŞSUN BAŞKAN GEÇİMİ KONUŞSUN KİRAYI KONUŞSUN MAAŞLARI KONUŞSUN ENGELLİLERİ YAŞLILARI İŞSİZLERİ KONUŞSUN gerçek sol değerleri savunan lider olsun.
Değişim şart.
Türkiye solunun da militan bir lidere ihtiyacı var. .
bundan hiç bir cacık olmaz var olan chp yide bitirir kılıçtaroğluda miyadını doldurdu git artık
@ayhanx08 SEN Mİ ADAYSIN?
YAKIŞIR. DESTEKLERİM.
Chp yi ileriye taşıyacak kapasiteye fazlasıyla sahip.... Chp bir türlü oy sıçraması yapamıyorsa değişim şarttır...... Chp liler artık başarı istiyor. Bu fırsatı tepmeyin arkadaşlar ÜMİT KOCASAKAL hayırlı olacak inşallah..!
DEMOKRATİK OLARAK ADAY GÖSTERİLİR AMA KILÇDAROĞLU EKİBİ BUNA MAĞLUBİYETE MEYDAN VERMEZ. BU AŞAMADA HİZİP ÇIKARMAMAK GEREKİR. 2019 DAN SONRA...
@hikmetgungor 2019 da chp hdp ile bir olup Kılıçtaroğlu önderliğinde seçimmi kazanacak sanki?
valla kılıçdaroğlunun yerine diksiyonu düzgün, konuşurken kendini dinletebilecek, mizahı yüksek birine ihtiyaç var, kılıçdaroğlu dürüst bir insan olabilir ama genel başkanlığı yapamıyor ...
Adam gibi adam..gelde şu Chp yi hdp nin ve fetö nün kapsama alanından kurtar .gerçek Atatürkçü Kocasakal..
chp nin başına ak faşistlerin kafasına vuracak korkak olmayan solcu bir militan ruhlu insan lazım bu şekilde oyda alamazlar parti batar.
abd izin verdiyse olur. keMAL misyonunu tamaladıysa ve ağababalarının deiklerini eksik yerine getiriyorsa ve bu kocasakal abd yaladıysa neden olmasın
kılıçtaroğlu bunu yer..yakında ne kendisini ne yorumlarını görürüz..
chp sürekli demokrasiden demokratlıktan bahseden ama asla demokrasinin olmadığı 15 seçim kaybetmiş adamın hükümet istifa deyip kendisinin mal gibi koltuğa yapıştığı partidir...
kemal son tüketim tarihi yaklaiıyor.
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