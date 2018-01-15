Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak

İstanbul Barosu Başkanlığı eski yönetim kurulu üyesi avukat İsmail Altay sosyal medya hesabından, İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın, 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıklayacağını belirtti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Altay, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, " Prof. Dr. Ümit Kocasakal 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Taksim Point Otel'de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını halka açık olarak gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden vatansever dostlarımız bu basın açıklamasında omuz omuza olacaklar.

O gün ve Atatürk Cumhuriyeti için iktidar yürüyüşümüzde birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyarım. Sevgiler. Av. İsmail Altay" sözleriyle Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Ümit Kocasakal, 1966 yılında, Almanya Köln'de doğdu. Kocasakal'ın babası 1964 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmişti. Ümit Kocasakal 4 yaşında İstanbul Sarıyer'deki babaanne ve dedesinin yanında tek çocuk olarak büyüdü. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ne giren Kocasakal 1986 yılında okulu bitirdi.