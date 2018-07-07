HABER

Ümit Özdağ: CHP ile ittifak İYİ Parti’ye oy kaybettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 07:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Özdağ, "CHP ile ittifak İYİ Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

Ümit Özdağ: CHP ile ittifak İYİ Parti’ye oy kaybettirdi

24 Haziran seçimlerinde beklenen oyu alamayan İYİ Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk TV’de yayınlanan programa katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen oyun alınamamasından CHP’yi sorumlu tuttu.

“CHP İLE İTTİFAK OY KAYBETTİRDİ”

Özdağ, “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum” dedi.

“YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, “Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları
Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti CHP ümit özdağ 24 haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları 24 haziran seçimi

En Çok Okunan Haberler

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.