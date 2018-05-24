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Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında konuşan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söylemesi üzerine İYİ Partili Ümit Özdağ'dan büyük tepki geldi.

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

İyi Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akit TV'de katıldığı programda “Umudumuz 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” diyen Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin "iç savaş çığırtkanlığı" yaptığını söyledi.

Maranki'nin açıklamalarının bulunduğu tweeti retweetleyen Özdağ, cumhuriyet savcılarının bu konuda ne yapacağını merak ettiğini ifade ederek "Bu zatın ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir" dedi.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

24 Haziran seçimleri öncesinde Akit TV'deki 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söylemişti.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Prof. Dr. Maranki'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Maranki ümit özdağ erken seçim seçim 24 haziran

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