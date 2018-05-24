Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

İyi Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akit TV'de katıldığı programda “Umudumuz 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” diyen Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin "iç savaş çığırtkanlığı" yaptığını söyledi.
Bu iç savaş çığırtkanlığı hakkında cumhuriyet savcılarının ne yapacağını merak ediyorum. Öte yandan bu zatın ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir. https://t.co/p46VFuOn4r— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 24 Mayıs 2018
Maranki'nin açıklamalarının bulunduğu tweeti retweetleyen Özdağ, cumhuriyet savcılarının bu konuda ne yapacağını merak ettiğini ifade ederek "Bu zatın ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir" dedi.
CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER
24 Haziran seçimleri öncesinde Akit TV'deki 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söylemişti.
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ
Prof. Dr. Maranki'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırmıştı.
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