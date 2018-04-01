UMKE görevlisi Burak Tatar Afrin’de şehit oldu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarından UMKE görevlisi Burak Tatar’ın bugün Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olduğu açıklandı. Yazılı açıklama yapan Bakan Demircan, "Harekatın başladığı ilk günden itibaren, vatan, millet aşkıyla gerek hastanelerde gerek ambulanslarda gerekse cephede canları pahasına yaralılarımıza müdahale eden çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir görev üstlendiklerine bir kez daha şahitlik ettik, ediyoruz. Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak Kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak Kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.