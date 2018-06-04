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UMKE personelinin dikkati görevi başlamadan bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

Kastamonu'da ihbar üzerine arama çalışması başlatacak AFAD ve UMKE ekiplerine katılmak üzere aracıyla yola çıkan, UMKE gönüllüsü Hüseyin Kahraman, kayıp şahsı yolda bularak görevi başlamadan bitirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi, arama çalışması başlamadan göreve katılmak üzere aracıyla yola çıkan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelince bulundu.

Dün ilçedeki evinden ayrılan ve geri dönmeyen zihinsel engelli 63 yaşındaki Mustafa Tutumlu'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ile UMKE ilçeye hareket etti.

Bu sırada, kayıp şahsı arama görevine katılmak için Çatalzeytin'den Bozkurt ilçesine aracıyla yola çıkan 112 Acil Servis istasyonunda görevli UMKE gönüllüsü paramedik Hüseyin Kahraman, yol üzerinde şüpheli bir şahıs gördü.

Arayacakları kişinin bu kişi olabileceğinden şüphelenen Kahraman, aracını durdurup, yol kenarındaki şahsın yanına giderek durumu Kastamonu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan araştırmalarda, kişinin kayıp olarak aranacak Mustafa Tutumlu olduğu belirlendi.

Tutumlu'yu aracına alarak Bozkurt'a götüren Kahraman, kayıp şahsı emniyet amirliğine getirdi.

Tutumlu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

AFAD ekibi ile UMKE göreve başlamadan görev tamamlanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD KASTAMONU Kayıp şahıs Umke

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